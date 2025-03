Mario Benci čudesno ozdravio uz pomoć Majke Božje Bistričke i sad za hodočasnike obnavlja kuću

Mario Benci iz Marije Bistrice se 2013. godine suočio s dijagnozom koja bi mnogima oduzela svaku nadu – agresivni, galopirajući sarkom. Riječ je o jednom od najzloćudnijih i najtežih oblika raka. No, Mario se nije predao. Njegova vjera, ljubav prema životu i duboka povezanost s Majkom Božjom Bistričkom dale su mu snagu da izdrži najtežu životnu borbu. Kako nam je svojedobno ispričao u razgovoru čudesno je ozdravio uz pomoć Majke Božje Bistričke.

Danas, više od desetljeća kasnije, Mario ne samo da je živ, već i aktivno pomaže drugima. Svoje iskustvo pretočio je u knjigu "Od sna do svjedočanstva, od svjedočanstva do svjedočanstva", koja je pronašla put do brojnih srca i domova, a sada je pokrenuo i novu, nesebičnu misiju – obnovu kuće za hodočasnike u okolici Marije Bistrice, koja će biti besplatna utočišna stanica za one koji pješače Majci Božjoj s križem na duši i ramenima.

Na svom Facebook profilu objavio je emotivan status koji prenosimo u cijelosti:

"Dugo sam promišljao u svojem srcu kako i na koji način se zahvaliti dragom Bogu, Majci Božjoj Bistričkoj, svećenicima, časnim sestrama, liječnicima, medicinskim sestrama, nadređenima, kolegicama, kolegama, familiji, prijateljima i dobrim ljudima onako iz srca i duše što sam živ od zločudnoga raka. Dobio sam pravo na život, dobio sam dar svjedočanstva vjere.

Krenuo sam u još jednu misiju, misiju ljubavi prema bližnjemu, prijatelju u nevolji, čovjeku u potrebi. Na razmišljanje su me potaknule vaše zahvale, koje primam za svaku Knjigu koja je pronašla svoj dom u srcima tisuća ljudi, za živo svjedočanstvo iz Marije Bistrice koje je pomoglo mnoštvu. Bogu hvala i slava!

I nova misija prve Knjige u novijoj Bistričkoj povijesti se provodi u novo djelo, na dobrobit bistričkih hodočasnika koji pješače u potrebi Majci Božjoj Bistričkoj u zahvalu za sve primljene milosti.

U okruženju Marije Bistrice raste hodočasnička kuća, dom ljubavi, koju obnavljam i opremam uz pomoć dobrih ljudi, dobrih majstora i velikih srca. Ovu kuću bi dao potpuno besplatno kada bude potrebno da se na kratko hodočasnici odmore, kako bi mogli nastaviti bar malo lakše sa svojim križem dalje.

Kako bi i ova misija bila ispunjena, kako bi svi radovi mogli biti dovršeni potrebna mi je pomoć dobrih majstora, (njihove vrijedne ruke) zidara, krovopokrivača koji su voljni dati svoj doprinos da mi pomognu tamo gdje sam ne mogu. Da mi pomognu da zajedno vratimo vjeru u dobre ljude oko nas."

Na kraju statusa pozvao je sve ljude dobre volje koji žele pomoći – radom, znanjem, rukama ili srcem – da mu se jave. Mario Benci vas čeka raširenih ruku u Mariji Bistrici.

