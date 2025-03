HDZ više nije najpopularnija stranka, Plenković: 'Mislim da je anketa poticajna, da se svi trgnu pred izbore'

HDZ je održao zajedničku sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora s početkom u 16:00 sati.

Sjednica se održala nakon što je Crodemoskop otkrio značajne promjene na političkoj sceni – prvi put u pet godina HDZ je istisnut s prvog mjesta preferencija birača. Iako je stranka zadržala potporu od oko 26 posto, isto kao i prošlog mjeseca, SDP je zabilježio rast od tri postotna poena i popeo se na prvo mjesto. To bi moglo izazvati zabrinutost u redovima vladajuće stranke, posebno uoči nadolazećih lokalnih izbora.

Nakon sjednice, medijima se obratio predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković.

Premijer je rekao je da su na sjednici napravili osvrt na ključne gospodarske pokazatelje – trenutno je u Hrvatskoj zaposleno 1.710.000 osiguranika, nezaposlenost je na niskim razinama, a primjećuju se i pozitivni trendovi u padu inflacije, osobito u veljači u odnosu na siječanj. Dodao je da je ministrica zdravstva Irena Hrstić predstavila je izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, pri čemu je posebno naglasila povećanje naknada za dugotrajna bolovanja kroničnih bolesnika i roditelja koji njeguju djecu. Od lipnja će te naknade porasti za 76 posto, s dosadašnjih 565 eura na 995 eura. Premijer je ovo povećanje ocijenio kao važnu potporu obiteljima koje se suočavaju s dugotrajnim bolestima.

"Ministar Medved izvijestio je o aktivnostima vezanim uz identifikaciju 12 žrtava u Vukovaru", rekao je.

'Anketa je poticajna'

Na novinarsko pitanje o anketi u kojoj je prvi put nakon pet godina SDP prvi izbor građana, Plenković je rekao da ne ulaze u ankete te da se stranka aktivno priprema za izbore. Podsjetio je da su ankete prije pet godina predviđale da će Bernardić pobijediti, a na kraju je razlika bila 25 mandata.

"Mislim da je dobro da je ta anketa izašla, da se svi trgnu pred lokalne izbore. Mislim da je ona poticajna. Što se tiče anketa, da ne ulazimo u detalje, anketa je također točno prije pet godina, projicirala da će Bernardić biti uvjerljivi pobjednik parlamentarnih izbora. Na kraju je bilo 25 razlike mandata za HDZ. U svakom slučaju, ono što je bitno, bitno je da se stranka priprema za lokalne izbore i da svi kandidati i kandidatkinje budu agilni i aktivni i da predstave svoje ideje i ono što su učinili u proteklom razdoblju i što kane učiniti za građane, naglasio je Plenković.

"Percepciju stvaraju mnogi akteri, a ne samo mi koji radimo i trudimo se", rekao je Plenković.

'Većina je stabilna'

Rekao je da je većina stabilna.

"Dabro je okej, DP je okej". rekao je Plenković.

Na pitanje kako će proći inicijavtiva za smjenu Turudića Plenković kaže: "Nikako, da je HDZ to napravio protiv Hrvoj Šipek to bi bile demonstracije, to su dvostruku standardi, to je tako".

Na najavljeni štrajk sindikata i zahtjeva rekao je da je riječ samo o tri sindikata i da su ga ministri izvjestili.

"Apeliram na razum. Jako je osjetljiva ta reforma jer ako negdje podignete svi odmah gledaju što i kako zato nitko to 30 godina nije radio. Tek kad smo krenuli u veliku reformu shvatili smo koliko tu ima različitih pristupa", rekao je Plenković.

Dodao je da ne vidi razlog za štrajk s obzirom da im se plaća jako povećavala tijekom njihovog mandata.

"To zaista sada nije potrebno. Pogotovo zato jer nisu prihvatili povećanje osnovice za šest posto", zaključio je.