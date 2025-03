Bivši ministar Filipović ukazao na ključne pokretače budućeg razvoja, demokracije i mira

Prošli je tjedan održan Berlin Economic Forum.

Na njemu su sudjelovali brojni političari, među kojima bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, bivši predsjednik Sjeverne Makedonije Đorđe Ivanov, bivši premijer Škotske Jack McConnell, bivši premijer Italije Massimo D’Alema, bivši predsjednik Rumunjske Emil Constantinescu, bivši ministar gospodarstva Finske Jan Vapaavuori, bivša premijerka Moldavije Natalija Gavrilita, bivši predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ambasadorica Slovenije u Njemačkoj Ana Polak Petrič, ambasador UAE u Njemačkoj Ahmed Alattar, predsjednik turske fondacije Marmara Akkan Suver, brojni guverneri centralnih banaka kao i predstavnici poslovnog sektora.

Davor Filipović, bivši ministar, a sada redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Zagreb, održao je pozvani govor pod nazivom Climbing the Ladder, Guarding the Future: How Social Mobility, Security and AI are Redefining Global Progress, Peace and Democracy.

U govoru je, među ostalim, naglasio kako vjeruje da će, u svijetu kojeg karakteriziraju tektonske promjene, socijalna mobilnost, balansirani pristup koji integrira ulaganja u sigurnost te dugoročne ekonomske i socijalne ciljeve kao i prilike koje nudi umjetna inteligencija biti ključni pokretači budućeg razvoja, demokracije i mira - posebno u Europi.

