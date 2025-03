Bivši general NATO-a otkrio tko je iduća Putinova meta: 'Tamo će biti masakr'

Umirovljeni britanski general i bivši viši zapovjednik NATO saveza Sir Richard Shirreff upozorio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin izazvati pustoš u Europi ako Ukrajina kapitulira.

Bivši zapovjednik, koji je Britance vodio u prvom Zaljevskom ratu i Iraku, optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da je NATO-u zadao "smrtonosni udarac" i upozorio da bi eventualni mir uz Trumpovo posredovanje mogao dovesti do kapitulacije nacije.

'Deportacija, silovanje, masakr'

"To Putinu daje priliku da proglasi pobjedu i ponovno naoruža, regenerira i izgradi svoje oružane snage. Kad to završi, dokrajčit će Ukrajinu. On nikada neće odustati od preuzimanja cijele Ukrajine", tvrdi Shirreff, koji je služio kao NATO-ov zamjenik vrhovnog zapovjednika Savezničkih snaga u Europi.

Shirreff navodi da će Putin potom krenuti u Moldaviju, Gruziju i Rumunjsku, gdje će se uplitati u izbore i na vlast postaviti svoje marionete. Zatim će se, kako govori Shirreff, okomiti na Baltik. "I onda smo u ratu s Rusijom jer imamo tisuću vojnika u Estoniji, a isto imaju Francuzi, Nijemci i Kanađani na Baltiku", priča Shirreff za The Sun, a prenosi Mirror.

Nekadašnji zapovjednik slikovito opisuje kako bi ruski napad na Baltik izgledao. "Kad Rusija napadne, onda to izgleda kao ono što smo vidjeli u ukrajinskom gradu Mariupolju. Izgleda kao deportacija djece, silovanje žena i masakr civila. To se događa kad Rusija napadne", upozorava Shirreff.

Podsjetimo, Mariupolj na istoku Ukrajine pretvorio se u ruševine nakon što su ga ruske snage 2022. godine napale tenkovima, minobacačima, projektilima i zrakoplovima.

