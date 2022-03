Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je da će Ukrajina, nastavi li se ponašati kako se sada ponaša, dovesti u pitanje svoju državnost.

"Sadašnje vodstvo u Kijevu mora shvatiti da dovodi u pitanje budućnost ukrajinske državnosti. Ako do tog dođe, to će biti u potpunosti na savjesti tih ljudi", rekao je Putin, čije riječi prenosi Pravda.

Kazao je i da postoji mnogo varijanti demilitarizacije Ukrajine koje su na pregovaračkom stolu te da se nada pozitivnom odgovoru Kijeva.

"Odmah smo reagirali na poziv Kijeva da u Mariupolju otvorimo humanitarni koridor, ali Ukrajinci ne puštaju ljude", kazao je Putin.

Potom se osvrnuo na mogućnost ulaska Ukrajine u NATO. To bi joj, rekao je, dalo mogućnost da napadne Krim.

"Shvaćate li do čega to može dovesti? Ako (Ukrajina) nastavi svoju vojnu operaciju u Donbasu, to znači da će napasti i Krim. I što ćemo onda? Boriti se protiv cijelog NATO-a? Mislim da su svi svjesni kakve bi bile posljedice toga", rekao je ruski predsjednik.

Za sankcije zapada rekao je da su jednako teške kao i objava rata.

Dodao je da je posao uništavanja ukrajinske vojne infrastrukture blizu kraju te da nema namjeru proglasiti ratno stanje u Rusiji.

