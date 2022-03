Četrnaesti je dan rata u Ukrajini

Rusi će u 8 sati prekinuti vatru i omogućiti uspostavu humanitarnih koridora iz Kijeva, Černihiva, Sumija, Harkiva i Mariupolja

Iz Ukrajine je izbjeglo oko 800.000 djece

Granatirana Ohtirka, uzbuna u nekoliko većih gradova

Strani dobrovoljci moći će dobiti ukrajinsko državljanstvo

Odmetnik iz Donjecka: 42 ljudi je jučer napustilo Mariupolj

8.27 - Više od 40 stanovnika Mariupolja uspjelo je napustiti grad tijekom proteklog dana, uključujući šestero djece, rekao je zamjenik čelnika Narodne milicije Donjecke Narodne Republike (DPR) Eduard Basurin u intervjuu za televizijski kanal Russia 24, prenosi TASS.

"Tijekom proteklog dana civili su mogli sami izaći odande. Otišle su 42 osobe, od kojih šestero djece", istaknuo je Basurin. Naglasio je da je situacija u gradu i dalje teška, jer nacionalisti, kako nazivaju ukrajinsku vlast, i dalje ometaju rad humanitarnih koridora.

SAD: Sjeverni tok 2 je 'mrtav'

8.23 - Kontroverzni plinovod Sjeverni tok 2 između Rusije i Njemačke, pogođen mjerama nakon ruske invazije na Ukrajinu, je "mrtav" i neće se moći "oživjeti", rekla je u utorak američka dužnosnica. "Mislim da je Sjeverni tok 2 sada mrtav… to je velik komad metala na dnu mora i ne mislim da će se moći oživjeti", rekla je američka državna podtajnica Victoria Nuland na parlamentarnom saslušanju u utorak.

Rekla je kako smatra da plinovod nikada neće biti stavljen u funkciju. Sjedinjene Države već se dulje vrijeme protive tom plinovodu za koji su se zalagale Rusija i Njemačka, ocjenjujući da on jača kapacitete Moskve da koristi energetsku opskrbu Europe kao geopolitičko oružje.

Ali s obzirom na to da je projekt bio gotovo u potpunosti završen, te kako bi izbjegao konfrontacije s Berlinom, američki predsjednik Joe Biden odustao je 2021. od sankcija prema njegovim glavnim operaterima. Odmah nakon ruske invazije Ukrajine 24. veljače, Njemačka je suspendirala Sjeverni tok 2, koji još nije bio počeo raditi, u koordinaciji sa SAD-om. Nakon toga, njemačko-ruski operater sa sjedištem u Švicarskoj otpustio je svih 106 zaposlenika.

Zapaljen vojni ured u Moskovskoj oblasti

8.14 - U Rusiji je neidentificirana osoba zapalila vojni ured u Moskovskoj oblasti u znak protesta protiv rata. Nepoznati počinitelj je pojasnio da je htio uništiti arhivu s osobnim dosjeima ročnika kako bi spriječio mobilizaciju, javlja NEXTA.

Video pogledajte OVDJE.

Novinari The New York Timesa napustili Rusiju: 'Ni Staljin nas nije otjerao'

7.58 - The New York Times prvi put od 1921. neće imati novinare u Rusiji, čime su se pridružili brojnim pravnim subjektima koji su napustili tu zemlju. Ruske vlasti onemogućile su izvještavanje tako što su kriminalizirale prozivanje invazije na Ukrajinu ratom. Onima koji to učine prijeti do 15 godina zatvora.

Bivši šef moskovskog ureda NYT-a Neil MacFarquhar putem društvenih mreža poručio je da je Rusija oduvijek "važna zemlja" i "važna priča", ali je spomenuti zaokret "ubio dugogodišnju tradiciju."

"Vrlo tužan dan za NYT. Ni Staljin, ni Hladni rat, ništa nas nije istjeralo", napisao je MacFarquhar i dodao da Putin stvara najveći pritisak na medije otkako je na vlasti. "Radili smo s pravnim savjetnicima, sigurnosnim stručnjacima i našim timom iskusnih novinara kako bismo razumjeli potencijalne posljedice najnovijih odluka", stoji u službenoj objavi NYT-a.

Rusi okupirali ukrajinske telefone tražeći svoje bližnje

7.54 - Uznemireni Rusi danima pokušavaju doći do informacija o svojim bližnjima koji su u ratu, a ukrajinska vlada zabilježila je brojne telefonske pozive posljednjih dana u kojima traže svoje supruge, očeve ili braću, javlja CNN.

Na snimkama koje su ukrajinski dužnosnici podijelili s CNN-om, očaj i nesigurnost u glasovima pozivatelja bacaju svjetlo na to koliko strogo Moskva kontrolira komunikaciju o ratu. Sudeći prema snimkama, čini se da mnogi ruski vojnici nisu znali koji su njihovi planovi ili zašto su raspoređeni, a potkrepljuju izvješća o tome da ruski vojnici nisu komunicirali s obiteljima.

Više doznajte OVDJE.

Cvrtila: Neizvjesno je kakva će biit Rusija nakon rata

7.49 - Teško je predvidjeti koliko će trajati nesuđeni ruski "blitzkrieg" u Ukrajini i s kakvim ishodom će biti okončan. Gotovo svi stručnjaci za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost suglasni su da će rat u Ukrajini donijeti novi međunarodni poredak na scenu, ujedno i novu sigurnosnu arhitekturu Europe, a vjerojatno i novi hladni rat između Zapada i Rusije, moguće i Kine. Pitanje je, naravno, u kakvom će teritorijalnom formatu završiti poslijeratna Ukrajina, hoće li biti interesno podijeljena te eventualno primljena u Europsku uniju i NATO. No, ništa manje intrigantno nije i pitanje budućnosti Rusije.

"Jedino je izvjesno da će rat kad-tad biti gotov. Sve ostalo je neizvjesno, u prvom redu - kakva će biti Rusija nakon rata", kaže za Net.hr Vlatko Cvrtila, stručnjak za međunarodne odnose.

Više doznajte OVDJE.

Stanovnicima Kijeva rečeno da odu u skloništa

7.46 - Stanovnicima Kijeva je jutros rečeno da odu u skloništa, nakon što je oglašena zračna uzbuna. Čelnik regionalne uprave Oleksij Kuleba napisao je na Telegramu: "Kijevska regija - zračna uzbuna. Prijetnja raketnim napadom. Svi odmah u skloništa."

Rusi imaju ukrajinske dokumente o planu napada na Donbas

7.43 - Ministarstvo obrane Rusije objavilo je da je došlo u posjed ukrajinskih dokumenata o planu napada na Donbas. "Dokumenti Nacionalne garde Ukrajine koji potvrđuju pripremu Kijeva za ofenzivnu operaciju u Donbasu u ožujku došli su u posjed ruske vojske", rekao je za RIA Novosti predstavnik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

Konašenkov tvrdi da ovi dokumenti "potvrđuju tajnu pripremu kijevskog režima za ofenzivnu operaciju u Donbasu u ožujku 2022. godine".

"Ministarstvo obrane dobro pamti izjave rukovodstva kijevskog režima o navodnom odsustvu bilo kakvih planova za oružano zauzimanje Luganske i Donjecke Narodne Republike. Međutim, originali tajnih vojnih dokumenata Nacionalne garde Ukrajine jasno dokazuju da su ove izjave lažne", rekao je Konašenkov.

EU parlament: Europa mora prestati biti ovisna o ruskom plinu

7.40 - Europa mora prestati biti ovisna o ruskom plinu, složili su se europarlamentarci u utorak navečer prilikom rasprave o rastu cijena energenata, nakon odluke SAD-a da uvede embargo na rusku naftu i plin i slične odluke iz Londona o postupnom ukidanju uvoza do kraja 2022.

Eurozastupnici su na plenarnoj sjednici u utorak raspravljali o rastu cijena energenata i manipuliranju na tržištu plina, čije su cijene dosegnule svoj vrhunac u prosincu 2021., kada su bile četiri i pol puta više nego u siječnju 2021, kako stoji u tekstu upućenom Europskoj komisiji, iza kojeg stoji Cristian-Silviu Busoi, predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku.

"Imamo pravo misliti da postoji namjerno manipuliranje tržištima energenata koje pogađa Europsku uniju. Oni koji će najviše patiti su građani. Možemo reći da su rezerve dovoljne za sadašnje potrebe, ali nisu dovoljne na dugi rok", rekao je Busoi.

Znatno povećanje cijena potaknuto je globalnom dinamikom ponude i potražnje, a pogoršali su ga faktori povezani s pandemijom i geopolitičkim napetostima, u kombinaciji s uvozom prirodnog plina u Europu koji je manji od očekivanog, posebno iz Rusije, stoji u tekstu.

Kadri Simson, povjerenica Komisije za energetiku, najavila je zakonodavni prijedlog kojim će se podzemne zalihe plina morati napuniti do barem 90 posto kapaciteta do 1. listopada svake godine.

Britanci će slijetanje ruskih zrakoplova smatrati kaznenim djelom

7.36 - Britanci uvode nove sankcije koje uključuju zadržavanje bilo kojeg ruskog zrakoplova koji se nalazi u Velikoj Britaniji, najavila je ministrica vanjskih poslova Liz Truss, prenosi Sky News. Nakon što nove sankcije budu usvojene, prelet ili slijetanje bilo kojeg ruskog zrakoplova u Veliku Britaniju smatrat će se kaznenim djelom.

Sankcije obuhvaćaju sve letjelice koje su u vlasništvu bilo kojih privatnih ili pravnih subjekata povezanih s Rusijom, ali i onih koje su u zakupu ili njima upravljaju ruski piloti.

"Zabrana ulaska zrakoplovima pod ruskom zastavom u Ujedinjeno Kraljevstvo i proglašenje kaznenog djela nanijet će još više ekonomske boli Rusiji i onima bliskim Kremlju. Nastavit ćemo diplomatski, ekonomski i obrambeno podržavati Ukrajinu suočenu s Putinovom ilegalnom invazijom i raditi na izolaciji Rusije na međunarodnoj sceni", rekla je Truss.

Rusi potvrdili: Lavrov i Kuleba sastat će se u Turskoj

7.30 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastat će se u Turskoj, potvrdilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Ovo će biti prvi susret njih dvojice od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, piše Guardian. Do sada je objavljeno da će se sastanak održati 10. ožujka, dok je diplomatski forum zakazan za 11. ožujka. Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine do sada su bili izazovni, a konkretan dogovor još nije postignut.

Britanci: Rusi se nisu uspjeli probiti na sjever Kijeva

7.27 - Ruske snage nisu uspjele napraviti značajan proboj na sjever Kijeva, a čini se da ukrajinske snage uspijevaju obarati neprijateljske zrakoplove, istaknuto je u najnovijim obavještajnim podacima britanskog Ministarstva obrane.

“Borbe sjeverozapadno od Kijeva i dalje su u tijeku, a ruske snage ne uspijevaju napraviti nikakav značajniji proboj. Čini se da je ukrajinska protuzračna obrana postigla značajan uspjeh protiv ruskih modernih borbenih zrakoplova, vjerojatno ih spriječivši da ostvare bilo kakav stupanj kontrole nad zrakom", navode na Twitteru.

Međutim, dodaje se da su Harkiv, Černihiv, Sumi i Mariupolj i dalje okruženi ruskim snagama i trpe teško granatiranje.

Ukrajinska vojska: Čvrsto držimo položaje oko Kijeva

7.24 - Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine priopćio je da njihova kijevska grupacija "odbija neprijateljsku ofenzivu", nanosi štetu i čvrsto drži svoje položaje, javlja BBC.

Informacija je objavljena u posljednjim "operativnim informacijama" snaga o ključnim zbivanjima na bojištu na snazi u 6 sati po lokalnom vremenu u srijedu.

U priopćenju se dodaje da ruska vojska zbog "brojnih žrtava" nastavlja provoditi "tajnu mobilizaciju" pod krinkom održavanja kampova za obuku, a također intenzivira napore za "regrutiranje dobrovoljaca".

Iz Ukrajine izbjeglo 800.000 djece

7.15 - Organizacija Save the Children objavila je da je oko 800.000 djece među dva milijuna ljudi koji su pobjegli iz Ukrajine nakon što je počela ruska invazija. Mnogi od njih putuju sami i dolaze bez pratnje, upozorava agencija.

"Roditelji pribjegavaju najočajnijim, srceparajućim mjerama kako bi zaštitili svoju djecu. To uključuje slanje svoje djece sa susjedima i prijateljima da traže sigurnost izvan Ukrajine, dok oni ostaju kod kuće kako bi zaštitili svoje domove", rekla je Irina Saghoyan iz te nevladine organizacije.

Uzbuna u više gradova, u Kijevu se čule eksplozije?

7.15 - Sirene za zračni napad oglasile su se u Kijevu, Černihivu, Lubniju, Poltavi i Vasilkivu, javljaju ukrajinski mediji .Sirene signaliziraju potencijalnu opasnost od zračnih napada i upozorenje su stanovnicima da se sklone u bunkere ako već nisu tamo.

Ranije je BBC izvijestio da su neki novinari na društvenim mrežama pisali da su čuli eksplozije u Kijevu. Lokalni ukrajinski mediji to još nisu potvrdili.

Strani dobrovoljci će moći dobiti ukrajinsko državljanstvo

7.15 - Volonteri iz inozemstva koji su došli u Ukrajinu boriti se na njihovoj strani u ratu protiv Rusije moći će dobiti državljanstvo te zemlje, priopćio je zamjenik ministra unutarnjih poslova Jevhen Jenin, prenosi agencija Ukrinform.

"Broj stranih dobrovoljaca raste. Oni potpišu ugovor, dobiju vojnu iskaznicu koja im zamjenjuje boravišnu dozvolu. U budućnosti, ako budu htjeli, moći će dobiti ukrajinsko državljanstvo", kazao je Jenin.

Prema nekim procjenama, u Ukrajini se nalazi oko 16.000 stranih dobrovoljaca koji se bore protiv Rusije. Neki od njih su i Hrvati.

IAEA: Izgubljen daljinski prijenos sigurnosnih podataka iz Černobila

7.15 - Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi priopćio je da je "izgubljen daljinski prijenos podataka sa sustava za praćenje zaštitnih mjera iz nuklearne elektrane Černobil" i da agencija trenutno istražuje status sustava za praćenje zaštitnih mjera na drugim lokacijama u Ukrajini.

"Duboko sam zabrinut zbog teške i stresne situacije s kojom se suočava osoblje u nuklearnoj elektrani u Černobilu i mogućih rizika koje to nosi za nuklearnu sigurnost. Pozivam snage koje učinkovito kontroliraju mjesto da hitno omoguće sigurnu rotaciju osoblja", rekao je Grossi.

Granatirana Ohtirka, evakuacija iz Sumija i po noći

7.15 - Gradonačelnik Sumija Dmitro Živickij izvijestio je da je jedna osoba ubijena, četrnaest ih je ozlijeđeno, a drugi se vode kao nestali nakon granatiranja u Ohtirki tijekom noći.

Objavljujući fotografije štete na društvenim mrežama, kazao je da je ciljana civilna infrastruktura, uključujući željezničku stanicu, zgradu izvršnog odbora, lokalne robne kuće i trgovine.

Dodao je kako je grad bez struje i vode, a preko noći su otvoreni humanitarni koridori iz Sumija kako bi se stanovnicima zatečenim u borbama omogućio bijeg. Oko 5000 ljudi autobusima je izašlo iz grada u utorak, a prema Poltavi se kreće i oko 1000 automobila.

Prekid vatre od 8 ujutro

7.15 - Rusija će prestati pucati od 8 sati po našem vremenu kako bi olakšala humanitarne koridore, objavila je ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na visokog ruskog dužnosnika. Informacije o koridorima iz Kijeva, Černihiva, Sumija, Harkiva i Mariupolja bit će poslane potpredsjednici ukrajinske vlade Irini Vereščuk, dodao je dužnosnik.

EU Parlament: Neiskorištena Eu sredstva preusmjeriti za pomoć izbjeglicama

7.15 - Prijedlog EPP-ove Grupe za praćenje kohezije za preusmjeravanje neiskorištenih kohezijskih sredstava za pomoć ukrajinskim izbjeglicama koristit će svim zemljama EU-a koje ih prihvate, pa tako i Hrvatskoj, istaknuo je glasnogovornik EPP-a za regionalni razvoj Andrey Novakov na konferenciji za medije u Strasbourgu.

Europska unija je u 14 dana primila više od 1.5 milijuna ukrajinskih izbjeglica. Među zemljama pogođenim izbjegličkom krizom su Mađarska, Rumunjska, Poljska, ali i Hrvatska u koju je do sada došlo više od 3000 izbjeglica.

Europska pučka stranka je u pondjeljak iznijela prijedlog da se stotine milijuna eura neiskorištenih sredstava EU-a za regionalni razvoj hitno preusmjeri u pomoć ukrajinskim izbjeglicama, od kojih su većina žene i djeca.

MMF će odobriti 1,4 milijarde dolara pomoći Ukrajini

7.15 - Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) spreman je u srijedu odobriti 1,4 milijarde dolara hitne pomoći Ukrajini kako bi joj se pomoglo u odgovoru na rusku invaziju, izjavila je u utorak izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva.

Georgieva je na forumu čiji je domaćin Financial Times rekla kako su sredstva došla povrh 700 milijuna dolara koje je MMF isplatio Ukrajini u prosincu i 2,7 milijardi dolara u rezervama za hitne slučajeve koje je primila kao dio alokacije MMF-a u kolovozu.

Rekla je kako je osoblje MMF-a bilo uključeno u svakodnevne razgovore s ukrajinskim vlastima kako bi im pomogli u upravljanju gospodarskom krizom izazvanom ruskom invazijom te u mobiliziranju financijske potpore i resursa.

Šefica MMF-a rekla je kako je rat šokirao svjetsku ekonomiju - povećao je cijene energenata i hrane, raselio milijune ljudi te narušio poslovno povjerenje. "Nezamislivo se ostvarilo s ruskim napadom na Ukrajinu", rekla je. "To je tragično, a također je i posljedično", dodala je.

Pentagon odbio Poljske MiG-ove

7.15 - Čini se da je Pentagon u utorak odbacio prijedlog Poljske da svoje borbene zrakoplove MiG-29 stavi na raspolaganje Sjedinjenim Državama u bazi u Njemačkoj kao odgovor na poziv Ukrajine za isporuku borbenih zrakoplova, rekavši kako to nije "održivo", prenosi Reuters.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je kako mogućnost da avioni iz baze SAD-a i NATO-a u Njemačkoj "odlete u zračni prostor iznad Ukrajine koji je u sukobu s Rusijom izaziva ozbiljnu zabrinutost za cijeli NATO savez".

"Nastavit ćemo se konzultirati s Poljskom i našim drugim saveznicima u NATO-u o ovom pitanju i teškim logističkim izazovima koje ono predstavlja, ali ne vjerujemo da je prijedlog Poljske održiv", rekao je Kirby.