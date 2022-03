Teško je predvidjeti koliko će trajati nesuđeni ruski "blitzkrieg" u Ukrajini i s kakvim ishodom će biti okončan. Gotovo svi stručnjaci za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost suglasni su da će rat u Ukrajini donijeti novi međunarodni poredak na scenu, ujedno i novu sigurnosnu arhitekturu Europe, a vjerojatno i novi hladni rat između Zapada i Rusije, moguće i Kine. Pitanje je, naravno, u kakvom će teritorijalnom formatu završiti poslijeratna Ukrajina, hoće li biti interesno podijeljena te eventualno primljena u Europsku uniju i NATO. No, ništa manje intrigantno nije i pitanje budućnosti Rusije.

"Jedino je izvjesno da će rat kad-tad biti gotov. Sve ostalo je neizvjesno, u prvom redu - kakva će biti Rusija nakon rata", kaže za Net.hr Vlatko Cvrtila, stručnjak za međunarodne odnose.

Rusija: gubitnik ili ravnopravan partner?

"Pitanje je kakva će biti Rusija nakon što se obustavi vojna operacija. Nije nevažno hoće li biti priznata kao ravnopravan partner u pregovorima ili kao strana koja se smatra gubitničkom. Ako nekoga tretirate kao gubitnika, teže ćete postići kompromise. A ako ga tretirate kao partnera, bez obzira na to što je radio, onda bi se morale uključiti sve institucije koje mogu ostvariti bilo kakav element kažnjavanja ratnih zločina. Pitanje je i kakav će biti novi mehanizam ili režim mira u Ukrajini, oko Ukrajine i u čitavoj Europi", kaže Cvrtila.

Rat u Ukrajini je, kaže, promijenio svijet i u njemu će biti teže doći do kompromisa.

"Kakav će biti novi poredak i tko će u tom poretku i na koji način egzistirati - sve je to potpuno nepredvidiva situacija. Sve će ovisiti o tome kakva će biti interpretacija sukoba i tko će imati kakvu poziciju u budućim pregovorima", naglašava Cvrtila.

'Putin neće biti rado viđen gost, ali će biti tu'

Cvrtila zasad ne vjeruje da će doći do promjene na čelu Rusije.

"Svakako treba odvojiti Putinov režim i rusku državu, odnosno ruski narod. To je jako bitno. Zna se tko je započeo sukob i kako se taj sukob opravdavao, da je to jedna ideologija snažno vezana uz njega i Kremlj. No, malo je vjerojatno da će se dogoditi promjena režima i Putin će vjerojatno u nekom času biti pregovarač. Neće baš biti popularno pozivati Putina u posjet ili se susretati s njime, ali on će i dalje biti tu", kaže.

Drugo je pitanje kakav će Putin, kao lider, biti nakon rata u Ukrajini.

"Moguće je da će biti poraženi i ozlojeđeni vođa koji će i dalje koristiti sve načine da izaziva geopolitičke tenzije gdjegod može kako bi napakostio zapadu i svima koji su se u ovom trenutku okrenuli protiv njega i uveli sankcije", pretpostavlja Cvrtila.

Stvaranje novog (daleko)istočnog bloka

Vlada uvjerenje da će rat u Ukrajini dovesti do nove raspodjele globalnih uloga i moći, moguće i stvaranja novog (daleko)istočnog bloka.

"Dosta je bitno s kojih će pozicija akteri izaći nakon rata u Ukrajini. Za Zapad bi bilo najgore da Rusiju u ovom trenutku baci u zagrljaj Kine. To bi bila noćna mora, jer onda imate savezništvo dviju sila - iako bi Rusija bila puno slabija u tom zagrljaju - koje se ni u kom slučaju nije željelo vidjeti. Zapad bi imao dvostruki problem pa milim da će stoga biti određenih strateških aktivnosti koje će voditi računa o tome kakva će biti Rusija nakon ovog sukoba", kazao je Cvrtila.

