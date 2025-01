Kontrolor zračnog prometa otišao s posla ranije u noći sudara letjelica: Helikopter letio previsoko?

Sinoćnja helikopterska nesreća u Washingtonu potresla je javnost, a sve više informacija izlazi na vidjelo, otkrivajući moguće propuste u kontroli zračnog prometa. Nesreća se dogodila u blizini zračne luke Reagan National, kada su se sudarili helikopter i putnički avion. Spasilačke ekipe izvukle su 41 osobu iz rijeke Potomac, dok potraga za preostalim nestalima i dalje traje. Ukupno je na letu bilo 64 putnika, dok su se u helikopteru nalazile tri osobe, piše Sky News.

Prema informacijama koje je objavio The New York Times, kontrolor zračnog prometa koji je trebao nadzirati helikoptere i avione u tom području radio je sam. Njegov kolega napustio je smjenu ranije uz dopuštenje nadređenog, ostavljajući jednog kontrolora da se istovremeno bavi i avionskim i helikopterskim letovima. Iako pravila dopuštaju takvu situaciju, stručnjaci ističu da to nije idealan scenarij, posebno u kompleksnim zračnim prostorima poput Washingtona.

Istražitelji Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB) sada ispituju i mogućnost da je helikopter bio na prevelikoj visini. Crna kutija zrakoplova još nije pronađena, ali bivši pilot RAF-a Paul Kennard je izjavio da bi let na visini od 400 stopa (oko 120 metara) predstavljao "grubu pogrešku". Po njemu, let na visini od 250 stopa (76 metara) ne bi značajno povećao rizik, no ako se helikopter nalazio iznad 400 ili 500 stopa, to bi moglo ukazivati na ozbiljan propust.

Ova nesreća mogla bi rezultirati promjenama u zračnom prometu iznad Washingtona. Kennard ističe da će se vojni helikopteri i dalje morati kretati ovim područjem zbog svojih dužnosti, ali bi moglo doći do prilagodbe ruta i strože kontrole visine letova.

"Lekcije će biti naučene", poručio je Kennard, dodajući da se ovakve tragedije moraju iskoristiti za poboljšanje sigurnosnih protokola.

Za sada, spasilačke operacije nastavljaju se, dok istražitelji pokušavaju razjasniti što je točno pošlo po zlu u kobnoj noći iznad Washingtona.

