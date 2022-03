Ravnatelj Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) Daniel Markić ocijenio je u srijedu da zbog ratnog sukoba u Ukrajini na globalnom planu doživljavamo potpunu novu situaciju, ali za Hrvatsku i njene državljane nema izravne prijetnje.

"Sigurna je Hrvatska. Na globalnom planu doživljavamo potpuno novu situaciju, ne bih rekao da je novi 'hladni rat', možda čak potencijalno nešto gore. Izravno za Hrvatsku i za hrvatske državljane nema prijetnje", rekao je Markić u Dnevniku Hrvatske televizije (HTV).

Upitan hoće li se ta nesigurnost i situacija preliti i na područje Balkana, Markić smatra da potencijalno može.

'Pomno pratimo situaciju u BiH'

Naglašava kako nam je već dugo poznato da svaka situacija koja bi mogla uključiti velike sile, posebice Rusiju, može imati reperkusije u našem susjedstvu.

"Pomno to pratimo. Trenutno, kao što vidimo, Srbija se nalazi na jednoj vrsti raskrižja i mora sama odlučiti koji će biti njen put u budućnosti. To vrijedi i za BiH, s tim da je u BiH situacija puno složenija. Imat ćemo svi tendenciju ovih dana, kada pričamo o BiH, isključivo pričati o ponašanju srpskog lidera ili ponašanju Srba općenito. Tri su naroda prisutna u BiH i za bilo koju vrstu dogovora i budućnost BiH, treba dogovor triju naroda", naglasio je Markić.

U porastu kibernetički napadi, i državno sponzorirani i kriminalnih skupina

Komentirao je i lanjsko izvješće SOA-e u kojem su se dosta spominjali kibernetički napadi, a napadnuta su i hrvatska ministarstva više od 10 puta u godinu dana.

Upitan jesu li sada više nego obično pojačani kibernetički napadi, Markić ističe da je unazad nekoliko godina takva vrsta napada u porastu.

"Što državno sponzorirani kibernetički napadi, što od strane kriminalnih skupina. Hrvatska, ali i SOA, razvijaju strategiju zaštite. U zadnje tri godine smo postigli ogroman napredak, razvili smo sustav zaštite državnih institucija u koji se mogu uključiti tvrtke od strateškog značaja za Hrvatsku", rekao je ravnatelj hrvatske Sigurnosno obavještajna agencija Markić.

'U Ukrajini ratuje vrlo malo Hrvata'

Markić je večeras gostovao i u Dnevniku Nove TV. Tamo je rekao da SOA pruža potporu Ministarstvu vanjskih poslova koje čini sve za povratak hrvatskih državljana iz Ukrajine.

"Tamo ih je vrlo mali broj. Ne žele otići, ne samo Hrvati, nego i drugi državljani EU. Smatraju da je Ukrajina njihov dom i žele ostati", kazao je.

O hrvatskim dragovoljcima u Ukrajini je rekao da ih je vrlo malo.

"Ni približno onaj kojim se baratalo od 200 i više. Hrvatska ne organizira odlazak, niti potiče. To je stvar osobnog izbora'', rekao je Markić i dodao kako vjeruje da Hrvati u Rusiji nisu ugroženi.

Što se tiče ruskog stavljanja Hrvatske na popis neprijateljskih država, Markić kaže da takvo što uvijek zabrinjava. "Međutim, to ne mijenja ništa u Hrvatskoj, ne bojimo se takvih prijetnji i vrlo smo odlučni, kao i prije, imati vlastitu politiku", rekao je.

'Mislim da je Putin spreman ići daleko'

Odgovorio je i na pitanje što misli, do koje mjere je Putin spreman ići.

"Određene službe, ne iz EU, su imale točna saznanja što se moglo dogoditi u Ukrajini, a moram priznati da u svom profesionalnom životu nisam to nikad doživio. Mislim da je u ovom slučaju predsjednik Putin spreman ići daleko''. rekao je šef SOA-e.

Upitan je i za novog ministra graditeljstva Ivana Paladine - je li, sobzirom na to da je poslovao s Rusima - prije izbora trebao proći sigurnosnu provjeru

"Sigurnosne provjere za ministre se ne rade. To što je radio u prijašnjem životu kao menadžer, pa i s Rusima nije nužno kazneno djelo unaprijed. Svi ti ljudi koji su postali ministri imali su život i prije i poslije. Postoje pravne regulative koje to omogućuju i očekujem da će to biti sve dobro", zaključio je.