Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij njemačkom Bildu dao je veliki intervju. Rekao je da je na početku ruske invazije mogao otići iz zemlje i biti na sigurnome, ali da je odlučio ostati uz narod koji podupire tu njegovu odluku.

''To je bila odluka za našu domovinu. Oni žele da Kijev ostane snažan. Naravno, zabrinuti su za mene, to je ljudski. U svojim srcima su uz mene", rekao je.

'Ma čega bih se bojao?'

Kazao je da ga nije briga koliko će im neprijatelj doći blizu, nego ga brine kolike su zalihe hrane i vode.

''Brinu me Mariupolj, Donjeck, Zaporižje, Melitopolj, Volnovaha, Harkiv… Tamo je situacija užasna. Ljudi nemaju vode i hrane, a u Mariupolju je humanitarna katastrofa. Poslali smo tamo humanitarne konvoje iz svih dijelova Ukrajine, ali ruksi vojnici pucaju na njih i ne žele ih propustiti. Ipak, imamo vrlo odvažne vozače koji se nastavljaju probijati i kroz granate", istaknuo je Zelenskij.

Na pitanje je li ga strah, odgovorio je. "Ma čega bih se bojao? Ne smije me biti strah. Nećemo se predati i nećemo prodati svoju zemlju."

'Moramo biti spremni za kompromis'

Na pitanje o zahtjevu Rusije da Ukrajina prizna neovisnost Donbasa, Zelenskij je rekao da nije stvar u tome čega će se Ukrajina odreći, nego da se okonča rat. Obje strane, kaže, moraju biti spremne na kompromise.

'U tom smislu spreman sam i na određene korake. Kompromisi su nužni, ali oni ne smiju biti veleizdaja. I druga strana mora biti spremna na kompromise, to je jedini izlaz iz ove situacije. Još ne mogu govoriti o detaljima, još nije ostvaren izravan kontakt dvojice predsjednika. A samo je tako moguće privesti kraju ovaj rat", rekao je ukrajinski predsjednik.

'Svaka nam je minuta dragocjena'

U intervjuu Bildu govorio je i o ''oklijevanju'' njemačkog kancelara Olafa Scholza oko uvođenja sankcija Rusiji, kazavši kako ne može on suditi o onome što radi Njemačka.

"Njemačka vlada misli ponajprije na svoju državu i svoj narod, o tome nema govora. Ali, znam da nas mnogo Nijemaca podržava, a i vidimo neke poteze koje je povukla i sama vlada, ponajprije oko Sjevernog toka 2. Pratimo i vidimo što Njemačka radi. Nama je svaka minuta dragocjena jer svakog trenutka netko može izgubiti život. Upravo su mi javili da je u Mariupolju napadnuta dječja bolnica. Još nemam podataka o žrtvama, ali doista se nadam da su se tamo ljudi uspjeli skloniti. Kako netko to može učiniti? To rade samo životinje, zvijeri. Što im je to ušlo u glave? Što da projektil pogodi bolnicu u Njemačkoj? Stavite se u naš položaj i shvatite da trpimo ovo upravo sada i da nam je hitno potrebno rješenje", rekao je Zelenskij za Bild.