Raskopani Zagreb, pogledajte ovo: Problemi s prometom na važnom križanju

Nakon što su u lipnju započeli radovi na obnovi tramvajske infrastrukture u Zvonimirovoj ulici, od utorka je započela i modernizacija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve ulice.

Radovi na jednom od najvažnijih tramvajskih čvorišta u Zagrebu trajat će do 15. kolovoza. Izvode se u samom središtu raskrižja i obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju tramvajske infrastrukture, što nije moguće izvesti uz redovno odvijanje prometa.

Do 7. rujna će u Zvonimirovoj ulici, na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, biti zauzet jedan prometni trak južnog kolnika, dok će se promet u smjeru istoka odvijati preostalim trakom. U petak je promet u smjeru zapada usporen, a stvaraju se i kolone.

Dio Gajeve ulice kod Arheološkog muzeja zatvoren je za promet zbog radova betoniranja na zgradi koja se obnavlja.