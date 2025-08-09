Radnici čistoće pokupili smeće, uskoro nastala panika - krenula munjevita potraga

Nepažnja i nepažnja nedavno su zamalo koštali stariju ženu iz Gradišća u Bosni i Hercegovini 8500 maraka, koje je slučajno ispustila pored kontejnera, no srećom, sve je dobro završilo zahvaljujući brzoj reakciji radnika "Gradske čistoće" i policije, a izgubljena vrećica s novcem pronađena je nakon pretrage kamiona punog otpada.

Direktor komunalnog poduzeća "Gradska čistoća" iz Bosanske Gradiške, Milutin Mirjanić, rekao je za Glas da se ova neobična situacija dogodila prije mjesec dana i da se sve dogodilo u trenu.

Priča koja je prijetila da postane pravi horor za nesretnu ženu na kraju je dobila sretan obrat, objavio je Hayat.

Starija gospođa, koja inače radi na tržnici, krenula je kući biciklom noseći torbu u kojoj je bilo 8500 maraka. To je bila sva njezina ušteđevina koju, kako je rekla, boji se ostaviti kod kuće, pa novac nosi sa sobom gdje god ide. Tog nesretnog dana, torbu s novcem stavila je u klasičnu plastičnu vrećicu i pričvrstila je na bicikl. Slučajno je bicikl pao pored kontejnera, a s njim i torba. Podigla je bicikl i odvezla se kući – kaže Mirjanić.

U međuvremenu, radnici tvrtke "Gradska čistoća" došli su pokupiti smeće,vreća je završila u kamionu za komunalni otpad.

"Kad je došla kući, nesretna žena primijetila je gubitak i odmah obavijestila nadležne koji su brzo organizirali potragu za novcem. Kontaktirala je policiju i došla u tvrtku. Objasnila je što se dogodilo, a radnici, u prisutnosti policije, počeli su prazniti kamion za smeće. Nakon što su ispraznili oko trećine otpada, pronašli su vreću u kojoj se nalazio sav novac. Žena je bila presretna", rekao je Mirjanić, navodeći da je ova žena iz Gradišća imala puno sreće u nesreći jer da je smeće završilo na regionalnom odlagalištu otpada, malo je vjerojatno da bi se novac ikada pronašao.

Čelnik tvrtke dodao je da ovakve stvari nisu rijetkost.

"Prije nekoliko godina, velika svota novca također je završila u kontejneru, a nedavno je jedna djevojka, dok je skidala staru posteljinu s kreveta, odlučila baciti je i slučajno je u nju zamotala telefon, pa je sve završilo u kontejneru. Često se događa da ključevi od stana, telefoni i slični predmeti završe u smeću, pa nas građani mole za pomoć", rekao je Mirjanić.

