Prva fotografija srpskog ministra koji je doživio moždani: Vučić s dvije riječi poručio što misli o njemu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je u bolnici svog ministra za javna ulaganja Darka Glišića, koji je prije nekoliko dana pretrpio moždani udar u prijenosu uživo tijekom televizijskog gostovanja.

"Darko neslomivi", napisao je Vučić u opisu zajedničke fotografije na kojoj Glišića drži za ruku, dok ministar pozira u bolničkom krevetu s drugom rukom podignutom u zrak.

Vučić je potvrdio da se zdravstveno stanje ministra i njegovog kuma poboljšava nakon operacije.

"Darko je dobro, mnogo bolje nego prije dan i pol i govori. Još ne potpuno normalno, ali je divno što govori i miče desnu ruku i nogu, što su velike promjene", izjavio je Vučić za televiziju Prva.

Primljen u teškom stanju

Glišić je u utorak bio gost jutarnjeg programa televizije Pink kad mu je iznenada pozlilo, počeo je teško i nerazgovijetno govoriti, a na ponovljena pitanja voditelja više nije mogao izgovoriti ni jednu riječ.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je Glišić u bolnicu primljen u teškom stanju i bez svijesti. Nakon operacije smješten je na intenzivnu njegu te je neko vrijeme bio na respiratoru.

"Operacija je trajala duže od onog koliko obično traju te operacije. Bila je izuzetno komplicirana intervencija, više timova je radilo, jer se nije radilo samo o jednoj krvnoj žili, već o dva dvije i kombinaciji i tromba i krvarenja", rekao je Lončar.

Darko Glišić visoki je dužnosnik vladajuće Srpske napredne stranke, a blizak je suradnik i kum srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. U vladi Srbije Glišić vodi resor od svibnja 2024. godine, a na istu dužnost izabran je i u novom sastavu vlade 2025. godine.

Od osnivanja je član Srpske napredne stranke, a za predsjednika Izvršnog odbora SNS-a izabran je 2016. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić u Beogradu stvarno pozirao uz Usaina Bolta, najbržeg čovjeka na svijetu