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STRAVA U NJEMAČKOJ /

Tužan kraj potrage za tromjesečnim dječakom? Policija pronašla tijelo bebe

Tužan kraj potrage za tromjesečnim dječakom? Policija pronašla tijelo bebe
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Foto: Ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Tromjesečnom dječaku svaki se trag izgubio u četvrtak, a roditelji su nestanak primijetili i prijavili nešto prije ponoći

20.6.2026.
15:38
Erik Sečić
Ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia
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Policija je u petak u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg pronašla tijelo bebe i navela da postoji mogućnost da je riječ o tromjesečnom djetetu koje je nestalo dan ranije, javlja Fenix.

Tijelo je pronađeno između Renningena i okruga Malmsheim, a tijeku je proces identifikacije kako bi se sa stopostotnom sigurnošću utvrdilo o kome je riječ. 

Glasnogovornik policije nije otkrivao detalje o tome kako su pronašli bebu, niti se trenutačno zna više informacija o okolnostima smrti. Službene izjave zasad upućuju samo na to da je u tijeku istraga. 

Dječak bio u kolicima

Podsjetimo, tromjesečnom dječaku svaki se trag izgubio u četvrtak, a roditelji su nestanak primijetili i prijavili nešto prije ponoći. Prema informacijama policije, dijete je ostalo samo bez nadzora u kolicima na majčinoj kućnoj adresi u Renningenu. Kolica također nisu pronađena na licu mjesta. 

U opsežnoj potrazi sudjelovali su psi tragači, helikopteri i dronovi opremljeni termovizijskim kamerama. 

NjemačkaDijeteBebaNestanak
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