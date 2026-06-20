Tužan kraj potrage za tromjesečnim dječakom? Policija pronašla tijelo bebe

Policija je u petak u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg pronašla tijelo bebe i navela da postoji mogućnost da je riječ o tromjesečnom djetetu koje je nestalo dan ranije, javlja Fenix.

Tijelo je pronađeno između Renningena i okruga Malmsheim, a tijeku je proces identifikacije kako bi se sa stopostotnom sigurnošću utvrdilo o kome je riječ.

Glasnogovornik policije nije otkrivao detalje o tome kako su pronašli bebu, niti se trenutačno zna više informacija o okolnostima smrti. Službene izjave zasad upućuju samo na to da je u tijeku istraga.

Dječak bio u kolicima

Podsjetimo, tromjesečnom dječaku svaki se trag izgubio u četvrtak, a roditelji su nestanak primijetili i prijavili nešto prije ponoći. Prema informacijama policije, dijete je ostalo samo bez nadzora u kolicima na majčinoj kućnoj adresi u Renningenu. Kolica također nisu pronađena na licu mjesta.

U opsežnoj potrazi sudjelovali su psi tragači, helikopteri i dronovi opremljeni termovizijskim kamerama.