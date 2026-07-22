Pronađena olupina aviona: Otkriće rasvijetlilo jednu od najvećih zrakoplovnih tragedija
Potraga je uključivala korištenje autonomnih podvodnih dronova i okončala misterij gdje je letjelica potonula
Otprilike 74 godine nakon što se zrakoplov Pan American Airwaysa srušio u more nedaleko od obale Portorika, tim za zrakoplovnu potragu pronašao je olupinu na dnu oceana.
Zaklada Air/Sea Heritage i drugi, uključujući seriju "Ekspedicija u nepoznato" televizijskog kanala Discovery, pronašli su prošlog mjeseca olupinu zrakoplova Pan Am "Clipper Endeavour" na dnu Atlantskog oceana kod sjeverne obale Portorika, objavio je Discovery u utorak.
Zrakoplov Douglas DC-4 razbio se u dva dijela nakon što se srušio u ocean nedugo nakon polijetanja iz Portorika 11. travnja 1952., sa 64 putnika i pet članova posade.
Iako su svi u zrakoplovu preživjeli prvi udar, samo je 12 putnika i pet članova posade spašeno, dok su ostali nestali s avionom.
'Svi smo zapanjeni ovim otkrićem'
Katastrofa je dovela do sveobuhvatnih reformi zrakoplovstva, s uvođenjem sigurnosnih brifinga prije leta i demonstracija hitnih postupaka.
"Svi smo zapanjeni i ushićeni ovim otkrićem, ali i ponizni jer se prisjećamo što se dogodilo na tom mjestu tako davno", rekao je Russ Matthews, predsjednik Zaklade Air/Sea Heritage.
U potrazi, u koju je uključena tvrtka Deep Sea Vision, korišten je sonar visoke rezolucije, a olupina je pronađena gotovo 610 metara ispod površine Atlantskog oceana.
Potraga je također uključivala korištenje autonomnih podvodnih dronova i okončala misterij gdje je letjelica potonula.