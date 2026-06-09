Srušio se manji zrakoplov kod Vrsara! Jedna osoba je ozlijeđena

Jedna osoba ozlijeđena je u padu manjeg zrakoplova u blizini aerodroma u Vrsaru, izvijestila je policija.

Dojavu o padu zrakoplova policija je zaprimila u utorak oko 8.35 sati.

Odmah po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućene su sve hitne službe, uključujući policiju, hitnu medicinsku pomoć i vatrogasce.

Prema zasad dostupnim informacijama, ozlijeđenoj osobi se pruža pomoć.

Za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do pada zrakoplova, kao ni težina ozljeda osobe koja je sudjelovala u nesreći.

Više informacija bit će poznato nakon očevida i službenog priopćenja nadležnih službi, objavila je istarska policija.

O događaju je obaviještena nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Podsjetimo, prije pet dana kod Medulina se također srušio manji avion. U nesreći su poginule četiri osobe.