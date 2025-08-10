POJAVILE SE SNIMKE /
Probudio se vulkanski div Europe: Potekla užarena lava, prizori su zastrašujući
Za sada nisu zabilježene značajne seizmičke promjene niti nema emisije pepela
10.8.2025.
15:32
Na otoku Siciliji aktivirao se najviši i jedan od najaktivnijih vulkana u Europi - Etna. Do erupcije je došlo na visini iznad 3000 metara na južnoj strani Etnine Bocca Nuove, piše Corierre della Sera.
Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju prati situaciju na terenu. Za sada nisu zabilježene značajne seizmičke promjene niti nema emisije pepela. Zračna luka Catania i dalje je u funkciji, iako je na snazi upozorenje na letove.
