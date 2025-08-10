POJAVILE SE SNIMKE /

Probudio se vulkanski div Europe: Potekla užarena lava, prizori su zastrašujući

Probudio se vulkanski div Europe: Potekla užarena lava, prizori su zastrašujući
Foto: Screenshot X

Za sada nisu zabilježene značajne seizmičke promjene niti nema emisije pepela

10.8.2025.
15:32
danas.hr
Screenshot X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na otoku Siciliji aktivirao se najviši i jedan od najaktivnijih vulkana u Europi - Etna. Do erupcije je došlo na visini iznad 3000 metara na južnoj strani Etnine Bocca Nuove, piše Corierre della Sera

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju prati situaciju na terenu. Za sada nisu zabilježene značajne seizmičke promjene niti nema emisije pepela. Zračna luka Catania i dalje je u funkciji, iako je na snazi upozorenje na letove. 

POGLEDAJTE VIDEO: Na nebu iznad Sicilije ogroman oblak pepela: Eruptirao vulkan Etna

EtnaVulkanErupcija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POJAVILE SE SNIMKE /
Probudio se vulkanski div Europe: Potekla užarena lava, prizori su zastrašujući