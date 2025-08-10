Probudio se vulkanski div Europe: Potekla užarena lava, prizori su zastrašujući

Na otoku Siciliji aktivirao se najviši i jedan od najaktivnijih vulkana u Europi - Etna. Do erupcije je došlo na visini iznad 3000 metara na južnoj strani Etnine Bocca Nuove, piše Corierre della Sera.

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

Una meravigliosa esplosione a bolla avvenuta stanotte al Cratere di Sud-Est dell'#Etna. L'attività è ripresa da qualche settimana ma per ora è limitata a sporadiche esplosioni di modesta entità e piccoli sbuffi di cenere. Video di afarTV pic.twitter.com/oDX6RwWYe5 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 9, 2025

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju prati situaciju na terenu. Za sada nisu zabilježene značajne seizmičke promjene niti nema emisije pepela. Zračna luka Catania i dalje je u funkciji, iako je na snazi upozorenje na letove.

