Vučić u Srbiju doveo Putinove špijune? Procurili dokumenti: 'Radili su pokuse na psima'

Srbijanski obavještajci u suradnji s ruskom Federalnom službom sigurnosti (FSB) na psima su testirali zvučne topove, navodno piše u vladinim dokumentima u koje je uvid imao POLITICO.

U tim dokumentima navodi se da je administracija predsjednika Aleksandra Vučića provela eksperimente s visokosnažnim zvučnicima, kolokvijalno poznato kao zvučnim topovima, samo dva tjedna nakon što je prosvjed u Beogradu prema riječima prosvjednika prekinuo "paralizirajući zvučni udar".

POLITICO je u tekstu objavljenom u četvrtak ujutro istaknuo da zajedničko testiranje zvučnog oružja naglašava dubinu sigurnosne suradnje Rusije i Srbije.

Akustični uređaji dugog dometa (LRAD), podsjeća POLITICO, službeno se promoviraju kao sredstva komunikacija na velikim udaljenostima. Međutim, kada se koriste s male udaljenosti, postoji mogućnost da oštete sluh. Isto tako, zabilježeno je da uzrokuju glavobolje, vrtoglavicu i mučninu.

Vučić: 'Brutalne izmišljotine'

Podsjetimo, iznenada i zaglušujuća buka 15. ožujka prošle godine odjeknula je glavnom beogradskom avenijom tijekom jednog od najvećih proturežimskih prosvjeda. Na videozapisima snimljenim iz više kutova vidi se kako se ljudi u panici saginju, bježe i traže zaklon. Mnogi su morali pomoć potražiti u beogradskim hitnim službama, gdje su prijavili mučninu, povraćanje, glavobolju i vrtoglavicu. Neki su istaknuli da su čuli zvuk nalik "skupini motocikala" i "lokomotivi" koja se kretala prema njima.

Vučić je isprva odbacio da su vlasti upotrijebile zvučni top, a kasnije poručio da će se "potpuna istraga provesti u roku od 48 sata, nakon čega će svi odgovorni za takve brutalne izmišljotine i laži odgovarati pred nadležnim tijelima". Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić također je zanijekao bilo kako kršenje zakona: "Srbija nije koristila nikakva nezakonita sredstva, uključujući takozvani zvučni top".

Mjesec dana nakon prosvjeda, srbijanska obavještajna agencija BIA objavila je izvješće koje je naručila od FSB-a i u kojem se ističe da "tijekom prosvjeda nisu korišteni visokodecibelni uređaji", a samim time zaključuje se da "nije bilo masovnog, psihološkog, moralnog i fizičkog utjecaja na ljude".

Testiranja na životinjama

U dokumentima koje su izradili BIA i jedno ministarstvo, a u koje je POLITICO imao uvid, navodi se da su testiranja na životinjama provedena kao dio istrage nakon prosvjeda. Cilj je bio procijeniti jesu li simptomi koje su prosvjednici opisivali u skladu s učincima zvučnih topova, za koje su srbijanski dužnosnici ranije priznali da ih policija posjeduje.

U tim dokumentima, tvrdi POLITICO, stoji da su životinje na udaljenostima od 200, 150, 100, 50 i 25 metara bile izložene dvama LRAD modelima - LRAD 100X MAG-HS i LRAD 450XL - koje proizvodi kalifornijska tvrtka Genasys. U specifikacijama korištenih modela ističe se da mogu emitirati zvukove do 150 decibela, što je ekvivalentno zvuku mlaznog motora pri polijetanju.

Isto tako, POLITICO navodi da dokumenti sugeriraju da testiranja možda nisu provedena uz odobrenja potrebna za eksperimente na životinjama. "Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nema informacija o tome jesu li provedena testiranja učinaka LRAD‐a 100H i LRAD‐a 450XL, kao ni druga testiranja učinaka drugih uređaja na psima", navodi se u dokumentima.

"Ministarstvo nikada nije zaprimilo zahtjev za odobrenje provođenja pokusa na životinjama, te zato nije donesena odluka kojom bi se spomenuto testiranje odobrilo, kao ni slični drugi testovi", nastavlja se.

FSB: 'Psi nisu osjećali nelagodu'

Srbijanski odvjetnik za ljudska prava Danilo Ćurić tvrdi da su psi "bili podvrgnuti eksperimentima ili zlostavljanju", prema definiciji Zakona o dobrobiti životinja. Govori da zakon zahtijeva da se eksperimenti na životinjama prethodno registriraju i da ih odobre nadležna tijela, među njima i strana etička komisija. Izričito se zabranjuje testiranje životinja za ispitivanje oružja i vojne opreme, podsjeća Ćurić.

Oporbeni političar Radomir Lazović pak smatra da je testiranje dio Vučićeve kampanje za prikrivanje upotrebe zvučnih topova protiv vlastitog naroda: "Tisuće ljudi prošle godine na vlastitoj koži osjetile su ogromne učinke zvučnog topa".

FSB u svojem izvješću o eksperimentima na psima tvrdi da "tijekom emitiranja osnovnih i testnih signala, biološki objekti (psi) nisu osjećali nelagodu (promjene u ponašanju) na ispitanim udaljenostima. Psi su pregledani tri dana nakon testiranja i nisu pokazali nikakve promjene zdravstvenog stanja".

