Balkanac zabio vilicu partnerici u lice: Užasan zločin potresao Austriju

Austrijski mediji u srijedu su objavili detalje o jezivom napadu koji se odvio prošlog vikenda u gradu Kufsteinu u pokrajini Tirol, u kojem je 41-godišnji Rumunj teško ozlijedio 38-godišnji partnericu, također državljanku Rumunjske.

Kako prenosi Fenix, horor se odvio u nedjelju oko 18.40 sati. Vjeruje se da je verbalna svađa prerasla u fizički sukob te da je Rumunj svojoj partnerici zabio vilicu u lice.

Potom je sam pozvao policiju i ispričao što je napravio.

Ozljede opasne po život, napadač uhićen

Žena je zadobila ozljede opasne po život, ali liječnici navode kako joj je stanje trenutačno stabilno, iako i dalje kritično.

Muškarac je uhićen odmah nakon napada, a u međuvremenu su ga prebacili u istražni zatvor u Innsbrucku. Protiv njega je pokrenut istražni postupak zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

U tijeku je istraga koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti događaja, uključujući i razlog zbog kojeg je buknula svađa.