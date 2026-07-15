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BORI SE ZA ŽIVOT /

Balkanac zabio vilicu partnerici u lice: Užasan zločin potresao Austriju

Balkanac zabio vilicu partnerici u lice: Užasan zločin potresao Austriju
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Foto: Ilustracija: Elmar Gubisch/imageBROKER/Profimedia

Žena je zadobila ozljede opasne po život, ali liječnici navode kako joj je stanje trenutačno stabilno, iako i dalje kritično

15.7.2026.
16:17
E. S.
Ilustracija: Elmar Gubisch/imageBROKER/Profimedia
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Austrijski mediji u srijedu su objavili detalje o jezivom napadu koji se odvio prošlog vikenda u gradu Kufsteinu u pokrajini Tirol, u kojem je 41-godišnji Rumunj teško ozlijedio 38-godišnji partnericu, također državljanku Rumunjske. 

Kako prenosi Fenix, horor se odvio u nedjelju oko 18.40 sati. Vjeruje se da je verbalna svađa prerasla u fizički sukob te da je Rumunj svojoj partnerici zabio vilicu u lice.

Potom je sam pozvao policiju i ispričao što je napravio. 

Ozljede opasne po život, napadač uhićen 

Žena je zadobila ozljede opasne po život, ali liječnici navode kako joj je stanje trenutačno stabilno, iako i dalje kritično.

Muškarac je uhićen odmah nakon napada, a u međuvremenu su ga prebacili u istražni zatvor u Innsbrucku. Protiv njega je pokrenut istražni postupak zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

U tijeku je istraga koja bi trebala rasvijetliti sve okolnosti događaja, uključujući i razlog zbog kojeg je buknula svađa. 

AustrijaRumunjNapadVilicaPokušaj Ubojstva
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