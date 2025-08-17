PACIFIČKI VATRENI PRSTEN /
Indoneziju pogodio jak potres magnitude 6.0! 29 osoba ozlijeđeno, dvije kritično
Potres, na dubini od 10 km, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima
17.8.2025.
7:37
Screenshot X
Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).
Potres, na dubini od 10 km, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima.
Dvadeset devet osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije kritično, navodi se u priopćenju agencije.
Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP. Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.
