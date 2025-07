Pogodila su ih dva tornada! Upaljena upozorenja zbog ekstremnih oborina

Njemačka meteorološka služba (DWD) u četvrtak je izdala službeno upozorenje za obilne kiše, dan nakon što su u zemlji zabilježena dva slučaja tornada.

DWD navodi da se lokalno ne mogu isključiti ekstremne količine oborina, a pogođeno područje proteže se sve od obale Sjevernog mora u Schleswig-Holsteinu preko Hamburga do Donje Saske, gdje je na snazi upozorenje od drugog do četvrtog stupnja, piše Fenix.

Obilne kiše očekuju se do 21 sat, a u kratkom razdoblju pasti bi moglo i do 35 litara po četvornom mjestu. DWD ističe da bi to moglo dovesti do brzog poplavljivanja cesta i podvožnjaka, a vozače pozivaju na oprez.

Tornada moguća za vikend

Slično vrijeme nastavit će se i u petak na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Grmljavinske oluje moguće su posebno u Schleswig-Holsteinu, a mogle bi se proširiti i na istočnu Donju Sasku i zapadnu Sasku-Anhalt. DWD također strahuje da bi na nekim područjima moglo napadati do 40 litara kiše po četvornom metru i to u kratkom vremenu.

Podsjetimo, dva tornada u srijedu su zabilježena u Schleswig-Holsteinu. Njemački mediji naveli su da je riječ o dva ciklona koja su došla u kontakt sa zemljinom površinom. Vodeni mlaz snimili su kod Westerlanda u Sjevernom moru, dok se drugi tornado vrtio iznad vode u blizini Schlüttsiela. Tornada bi se mogla ponovno pojaviti i ovog vikenda.