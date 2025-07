Pogodila ih strašna oluja, opasni vrtlog mogao bi izazvati pustoš: Snimke su dramatične

Obilne kiše zahvatile su dijelove Kine u srijedu dok je tropska oluja natopila obalna tehnološka središta zemlje, a monsunske kiše u unutrašnjosti izazvale smrtonosna klizišta i bujične poplave na području dugom 1400 kilometara.

Izazov za vlasti dodatno pogoršava suptropski sustav visokog tlaka koji prži sjeveroistočnu obalu i središnje pokrajine gospodarstva vrijednog 19 bilijuna dolara od prošlog tjedna, opterećujući energetske mreže i isušujući obradiva zemljišta.

Drugo najveće svjetsko gospodarstvo suočava se sa sve većim prijetnjama ekstremnih vremenskih uvjeta, koje meteorolozi povezuju s klimatskim promjenama. Svake godine njihov utjecaj prijeti uništenjem desetaka bilijuna dolara vrijednih komercijalnih aktivnosti, uz gubitak života, jer su zastarjeli sustavi obrane od poplava preopterećeni, a infrastruktura trpi od velikih manjkavosti poput ograničenog pristupa klimatizaciji.

Kineske meteorološke vlasti pozvale su stanovnike da ostanu u kućama dok je oluja koja je oslabila od tajfuna nakon što je odnijela dva života na Tajvanu počela izlijevati vodu koju je usisala preko Južnog kineskog mora i Tajvanskog tjesnaca na obalne pokrajine Zhejiang i Fujian.

Prognozira se da će oluja u nekim dijelovima nanijeti do 300 milimetara kiše, da će se morati zatvoriti škole, a dužnosnici u mjestima uz rijeke koje opskrbljuju ključne luke u gradovima Fuzhou i Xiamen bit će stavljeni u pripravnost zbog bujičnih poplava, prema kineskoj državnoj televiziji.

Iako više nije tajfun, preostali vrtlog i znatna količina vode koju nosi oluja i dalje bi mogli izazvati pustoš u južnoj Kini, gdje su brzom urbanizacijom ogromna prostranstva zemlje prekrivena nepropusnim betonom. Taj se rizik materijalizirao oko 1500 km dalje u Yibinu, gradu u jugozapadnoj pokrajini Sečuan, gdje je u srijedu evakuirano više od 6000 ljudi nakon 14 sati kiše. Državna televizija CCTV prikazala je vatrogasce kako iznose stanovnike iz rastuće vode koja je poplavila donje katove stambenih zgrada.

