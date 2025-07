Pogodila ih olujna fronta, bujične poplave paralizirale promet: Šire se kaotične snimke

Obilna kiša u ponedjeljak navečer pogodila je New York i predgrađa, a društvenim mrežama šire se kaotične snimke nevremena.

New York Times izvijestio je da je oluja zahvatila velike dijelove srednjoatlantskog područja i uzrokovala bujične poplave od središnje Virginije pa sve do New Yorka. Voda je prodirala kroz stanice podzemne željeznice, a na nekim dijelovima ulazila i u vagone.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc — ABC News (@ABC) July 15, 2025

Kaos je vladao i na ulicama, gdje su se vozači mučili upravljati automobilima na poplavljenim ulicama. Mutna oborinska voda uništila je i benzinske crpke. Na pojedinim snimkama i fotografijama vidi se kako su ljudi zapeli u prometu.

New York City and surrounding areas were hit by heavy rain on Monday night, leading to flooded subways, road closures, and flight delays. Flash flood warnings were issued, prompting evacuations in low-lying areas. New Jersey and parts of Pennsylvania also experienced flooding. pic.twitter.com/YuZEjDimvI — News 92Times (@News92Times) July 15, 2025

Fronta ipak oslabila

Meteorološka služba u ponedjeljak navečer izdala je upozorenje na bujične poplave za svih pet općina New Yorka. Gradski odjel za upravljanje u hitnim situacijama poručio je ljudima koji žive u podrumskim stanovima ili niskim područja da budu spremni preseliti na uzdignutija područja.

Na neko vrijeme bio je prekinut promet na linijama podzemne željeznice na Manhattanu, nije radila ni željeznica Staten Island, a u četvrti Richmond Hill u Queensu gotovo je tisuću ljudi ostalo bez struje.

The 23rd Street subway station in New York City is overflowing.



📹: Juan Luis Landaeta pic.twitter.com/JXi6DJGhOH — StormHQ ☈ (@StormHQwx) July 15, 2025

Ipak, meteorolog Joe Wegman iz Nacionalne meteorološke službe istaknuo je da je fronta oluje pojačano oslabila do kraja ponedjeljka. Dodao je da ih očekuje još kiše, no neće biti ni približno jake kao što su bili ovi pljuskovi.

