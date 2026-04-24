'KRATKO PODRHTAVANJE' /

Plitki potres kraj Banje Luke osjetio se do Zagreba: 'Blaga tutnjava i lupanje poklopaca'

Plitki potres kraj Banje Luke osjetio se do Zagreba: 'Blaga tutnjava i lupanje poklopaca'
Foto: EMSC

Epicentar je bio na dubini od šest kilometara, 45 kilometara sjeverozapadno od Banja Luke i osam kilometara sjeveroistočno od Prijedora

24.4.2026.
9:25
Tajana Gvardiol
EMSC
Potres jačine 2,4 stupnja po Richteru pogodio je u petak u 8.10 sati područje Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio na dubini od šest kilometara, 45 kilometara sjeverozapadno od Banja Luke i osam kilometara sjeveroistočno od Prijedora. 

Korisnici stranice EMSC osjetili su potres i podijelili svoja zapažanja. 

"Blaga tutnjava i lupkanje poklopca koji je prislonjen uz zid", objasnio je jedan.

"Kratko podrhtavanje", napisao je drugi.

PotresBanja LukaBihPrijedor
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
