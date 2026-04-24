Plitki potres kraj Banje Luke osjetio se do Zagreba: 'Blaga tutnjava i lupanje poklopaca'

Potres jačine 2,4 stupnja po Richteru pogodio je u petak u 8.10 sati područje Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio na dubini od šest kilometara, 45 kilometara sjeverozapadno od Banja Luke i osam kilometara sjeveroistočno od Prijedora.

Korisnici stranice EMSC osjetili su potres i podijelili svoja zapažanja.

"Blaga tutnjava i lupkanje poklopca koji je prislonjen uz zid", objasnio je jedan.

"Kratko podrhtavanje", napisao je drugi.

