Potres u susjedstvu zaljuljao Metković, Orebić i Dubrovnik: 'Jako je zatreslo'
'Ležao sam na krevetu i odjednom je oko 15.45 počelo tresti. Ne baš ugodno'
Potres jačine 3,2 stupnja po Richteru pogodio je u četvrtak u 15.43 sata Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od samo šest kilometara, 69 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeveroistočno od Bileća. Brojni komentari na stranici EMSC pokazuju o intenzitetu potresa. Osjetilo se do Cavtata, Orebića i Metkovića.
"Ležao sam na krevetu i odjednom je oko 15.45 počelo tresti. Ne baš ugodno", piše u jednom.
"Kratko, ali jako",
"Jako je zatreslo",
"Trebinje, pravo zatreslo", nižu se komentari
"Dva blaga podrhtavanja, kao da je prošao teški kamion",
"Lagano i kratko drmuckanje",
"Cavtat",
"Lagano ljuljanje, Metković",
"Ljubuški - Kratko podrhtavanje se osjetilo",
"Orebić".
POGLEDAJTE VIDEO: U zagrebačkom potres oštećeno je 26 tisuća zgrada: Provjerili smo kako ide dinamika obnove