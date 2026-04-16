Potres u susjedstvu zaljuljao Metković, Orebić i Dubrovnik: 'Jako je zatreslo'

Potres jačine 3,2 stupnja po Richteru pogodio je u četvrtak u 15.43 sata Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od samo šest kilometara, 69 kilometara jugoistočno od Mostara i 15 kilometara sjeveroistočno od Bileća. Brojni komentari na stranici EMSC pokazuju o intenzitetu potresa. Osjetilo se do Cavtata, Orebića i Metkovića.

"Ležao sam na krevetu i odjednom je oko 15.45 počelo tresti. Ne baš ugodno", piše u jednom.

"Kratko, ali jako",

"Jako je zatreslo",

"Trebinje, pravo zatreslo", nižu se komentari

"Dva blaga podrhtavanja, kao da je prošao teški kamion",

"Lagano i kratko drmuckanje",

"Cavtat",

"Lagano ljuljanje, Metković",

"Ljubuški - Kratko podrhtavanje se osjetilo",

"Orebić".

