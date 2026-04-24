MAGNITUDE 5,7 /

Jak potres pogodio Kretu: 'Prvi put ikad. Treslo se', 'Jako se osjetio'

Foto: EMSC

Epicentar potresa bio je oko 20 kilometara južno od lučkog grada Ierapetre

24.4.2026.
Potres magnitude 5,7 zabilježen je rano u petak u morskom području jugoistočno od grčkog otoka Krete, objavio je Geodinamički institut u Ateni.

Za sada nema izvješća o većoj šteti ili ozlijeđenima. Vlasti provode provjere, izvijestila je grčka televizija ERTNews. Potres se osjetio diljem južnog Egejskog mora i trajao je nekoliko sekundi, rekli su stanovnici.

Prema podacima Geodinamičkog instituta, epicentar potresa bio je oko 20 kilometara južno od lučkog grada Ierapetre, na dubini od oko 10 kilometara ispod morskog dna.

Kreta se nalazi sjeverno od dubokog tektonskog rasjeda gdje se susreću afrička i euroazijska ploča, zbog čega je područje sklono učestalim potresima.

"Prvi put ikad. Treslo se oko 20 sekundi", "Spavao sam. Krevet se tresao. Osjetio sam jako", "Snažan i dugotrajan", "Probudio me", neka su od svjedočanstava na EMSC-u.

