Ovi prizori oduzimaju dah, i to doslovno! Znate li koji je ovo grad?

Bosanskohercegovačka prijestolnica, nekoć poznata kao olimpijski grad, posljednjih zima puni medijske stupce rekordnim razinama onečišćenja zraka. Sarajevo je najzagađeniji grad na svijetu, pisali su novinari sredinom prosinca.

Portal Fokus.ba piše kako indeks kvalitete zraka u Sarajevu seže do izuzetno onečišćenog stupnja. Podaci za petak ukazuju na i dalje nepovoljno stanje kvalitete zraka, s izraženim prostornim razlikama između mjernih lokacija i zadržavanjem povišenih koncentracija zagađujućih materija, dominantno lebdećih čestica PM2.5 i PM10.

U jutarnjim i večernjim satima očekuju se uvjeti za pojavu slabe temperaturne inverzije, što može nepovoljno utjecati na dalju disperziju zagađujućih materija u zraku. Oglasio se i kantonalni Zavod za javno zdravstvo (ZZJZKS), upozoravaju da je na snazi upozorenje u općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš.

U uvjetima umjerenog i onečišćenog zraka, osjetljivoj populaciji (djeca, trudnice, starije osobe i kronični bolesnici) preporučuje se smanjenje boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok se ostatku populacije preporučuje da intenzivne aktivnosti na otvorenom svedu na minimum.

U uvjetima vrlo zagađenog i izuzetno onečišćenog zraka preporuka za osjetljivu populaciju je boravak u zatvorenom prostoru uz nisku razinu aktivnosti, a za ostatak populacije izbjegavati svaku vrstu fizičke aktivnosti na otvorenom. Radnicima na otvorenom, zbog dužine izloženosti zagađujućim materijama u zraku, preporučuje se ograničavanje intenzivnih aktivnosti i korištenje zaštitnih maski sa respiratornim filterima FFP2/FFP3.

Ukoliko je izlazak neophodan, preporučuje se nošenje FFP2/FFP3 maski, uz napomenu da su namijenjene kratkotrajnom nošenju i ne pružaju potpunu zaštitu od zagađujućih materija u zraku, priopćili su iz ZZJZKS.

Igru sunca i magle u uvjetima onečišćenja zraka zabilježili su fotoreporteri Pixsella. Pogledajte prizore otrovne magije...