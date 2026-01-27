Procurilo koga vlasnici bara smrti krive za novogodišnji horor: 'To je bila njena predstava!'

Vlasnici švicarskog bara smrti, u kojem je tijekom novogodišnje proslave poginulo 40 osoba, okrivili su mlado osoblje za izazivanje požara i blokiranje izlaza za bijeg u slučaju nužde.

Jacques Moretti i njegova supruga Jessica pod povećalom su švicarskih vlasti i prijeti im zatvorska kazna zbog požara tijekom proslave u baru Constellaion u švicarskom skijalištu Crans-Montani. Sumnjiče se za niz kaznenih djela, od optužbi za ubojstvo iz nehaja, nanošenja tjelesnih ozljeda do podmetanja požara.

U izvješću s ispitivanja para, koje je procurilo u javnost, a koje prenosi Daily Mail, par je navodno porekao krivnju: "Nismo mi, nego su drugi krivi".

Francuski list Le Parisien prenosi da se strategija para tijekom 20-satnog ispitivanja trojice tužitelja sveo na svaljivanje krivnje na 24-godišnju konobaricu Cyane Panine koja je poginula u požaru. Ona se, naime, popela na ramena kolege i nosila dvije boce šampanjca s upaljenim prskalicama.

Kobne prskalice i strop od pjene

Cyane je u tim trenucima nosila promotivnu kacigu i nije vidjela kako plamen s prskalica, odnosno pirotehnike, zahvaća strop bara, koji je bio prekriven lako zapaljivom pjenom. Vatra se zatim brzo proširila, što je rezultiralo s 40 tragično izgubljenih mladih života i više od stotinu ozlijeđenih koje će do kraja života proganjati ova novogodišnja proslava.

Nakon stravične tragedije, društvenim se mrežama proširila snimka konobarice koja nosi kacigu Dom Perignon, a u rukama ima boce šampanjca s prskalicama, dok ju na ramenima nosi DJ.

Govoreći o akrobatskom triku s pjenušcima, vlasnik bara Jacques Moretti kazao je da je to bila "Cyaneina predstava".

"Nisam joj to zabranio. Nisam je tjerao da obraća pažnju na sigurnosne upute, nismo vidjeli opasnost. Ona je to voljela raditi. To je bila predstava, a Cyane je voljela biti dio nje", kazao je tužiteljima.

Njegova supruga je na saslušanju prije nekoliko dana dodala: "Cyane je voljela donositi boce, sve je radila svojom voljom".

Jessica tvrdi da bi zabranila tako nešto da je znala rizik. "U deset godina vođenja posla, nikada nisam pomislila da bi to moglo biti opasno", tvrdila je.

Zaključana vrata

Obitelj konobarice demantirala je njihove tvrdnje, a isto su rekli i svjedoci koji su preživjeli požar.

Oni kažu da je Jessica Moretti poslala Cyane s bocama i tražila ju da izvede vratolomiju s kacigom koju je osigurao proizvođač šampanjca Dom Perignon.

Suvlasnica tvrdi da nije bilo posebne obuke o zaštiti od požara, već da su zaposlenicima rekli što poduzeti u slučaju takve situacije.

"Rekli smo im da evakuiraju goste, podignu uzbunu i nazovu vatrogasce te ako imaju vremena, ugase vatru aparatima za gašenje", tvrdi Jessica. No, jedan je zaposlenik posvjedočio da nije znao gdje su aparati za gašenje požara.

"Osoblje ima nekoliko smjera i možda sam zaboravila prenijeti tu informaciju njemu, ali trebala je doći do njega", tvrdi suvlasnica.

Vlasnici bara također su okrivili člana osoblja da je zaključao vrata za bijeg u podrumu. Cyane je bila među onima koje su pronašli kako umiru od dima iza vrata, nakon što ih je netko uspio provaliti.

Le Parisien je kontaktirao prozvanog člana osoblja, koji negira da je zatvorio vrata.

Vlasnicima bara dopušteno je da se brane sa slobode. Supruga je puštena nakon prvog saslušanja, dok je Jacques proveo neko vrijeme iza rešetaka, ali je u međuvremenu pušten uz jamčevinu što je izazvalo dosta negodovanja u Švicarskoj koja još oplakuje žrtve.

