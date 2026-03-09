Novac stiže na račune, počele isplate uskrsnica umirovljenicima! Evo kako do svog novca

U poslovnici FINE u Samoboru u ponedjeljak je počela isplata gradske uskrsnice umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s primanjima do 400 eura.

Isplata će potrajati do 4. travnja što je krajnji rok za preuzimanje ove jednokratne novčane naknade.

Uskrsnica ovisi o primanjima, a iznosi 85, 60 i 45 eura.

Podnositelju zahtjeva, koji ispunjava opće uvjete, s primanjima do 250 eura isplatit će se uskrnica od 85 eura, onome s primanjima od 250,01 euro do 325 eura u iznosu od 60 eura, a onome s primanjima od 325,01 euro do 400 eura uskrsnica od 45 eura.

Podsjetimo, i drugi gradovi ove godine isplaćuju uskrsnice. Tako su u Osijeku za isplatu uskrsnica umirovljenicima, korisnicima gradskog socijalnog programa te djeci korisnicima inkluzivnog dodatka osigurali 600 tisuća eura.

Tako će najniži iznos uskrsnice u 2026. godini iznositi 60 eura, a najviši 120 eura.

I u Makarkoj ide isplata

I grad Makarska objavila je prošli četvrtak javni poziv za isplatu uskrsnica koje su ove godine, uvažavajući inflaciju i rast troškova, povećane na 80 eura za sve kategorije korisnika, izvijestili su iz gradske uprave.

Zahtjevi za priznavanje prava na uskrsnicu podnose se od 5. do 25. ožujka Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina (domaćih i inozemnih) ne prelazi 600 eura, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata stariji od 50 godina koji ostvaruju pravo na naknadu za nezaposlene te osobe starije od 50 godina koje su u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neprekidno dulje od 12 mjeseci.

Također, to pravo imaju korisnici nacionalne naknade za starije osobe i osobe koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

U Velikoj Gorici uskrsnice do 120 eura

A već ranije smo objavili da se u Velikoj Gorici uskrsnice se kreću od 40 do 120 eura. Najviše dobivaju oni s najnižim primanjima. Kapnut će koji euro i u novčanike zagrebačkih umirovljenika. Oni s najnižim primanjima dobit će 100 eura.

Na isplatu se spremaju i u Splitu, grad će svakom korisniku isplatiti po 70 eura, u Zaprešiću su uskrsnice 40 eura, u Varaždinu od 60 do 75, u Županji 70, te u Puli 80 eura. Sličan maksimalan iznos i u Samoboru. Više pogledajte OVDJE.

