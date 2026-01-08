Vlasnica bježala dok su ljudi umirali? Navodno se pojavila šokantna snimka iz noći užasa

Novo otkriće talijanskog novinara ponovno je potaknulo pitanja o smrtonosnom požaru u Crans-Montani u Švicarskoj, naime snimke nadzornih kamera navodno pokazuju vlasnicu bara kako napušta prostorije s blagajnom ubrzo nakon početka tragedije.

U požaru, koji se dogodio u noći s 31. prosinca na 1. siječnja, poginulo je 40 ljudi, a ozlijeđeno ih je 119. Istraga još traje, a talijanski mediji donose nove detalje vezane uz vlasnicu bara Jessice Moretti.

Navodno postoji snimka nadzornih kamera na početku požara na kojoj se vlasnica vidi kako napušta prostorije noseći blagajnu s prihodom.

Kako je objavio medij Public, još nema službene potvrde ove informacije i ona se treba tretirati s najvećim oprezom. U istoj objavi navodi se i da je vlasnica bara zadobila opekotine ruke.

Jessica Moretti, supruga je Jacquesa Morettija, muškarca poznatog francuskim vlastima, koji je prethodno bio zatvoren zbog prijevare, otmice i protupravnog lišavanja slobode, a također je bio optužen i za podvođenje.

U izjavi koju su objavili njihovi odvjetnici, bračni par Moretti potvrdio je svoje "puno povjerenje u istražitelje da će rasvijetliti slučaj i otkloniti sva preostala pitanja". Također su obećali "potpunu suradnju ", te da "ni na koji način ne pokušavaju izbjeći svoje odgovornosti ".

Nadalje su izjavili da su im "misli stalno" sa žrtvama požara u Crans-Montani, njihovim obiteljima i ozlijeđenima. Štoviše, pohvalili su "hrabrost" policijskih snaga i spasilaca mobiliziranih tijekom tragedije, navodeći da su bili "shrvani i preplavljeni tugom".

Vlasnici su trenutačno pod istragom pod sumnjom "ubojstva iz nehaja, nanošenja tjelesnih ozljeda iz nehaja i podmetanja požara iz nehaja".

Podsjetimo, u velikoj tragediji preminule su žrtve u dobi od 14 do 39 godina, pri čemu je velik broj njih bio mlađi od 18 godina. U baru su se nalazili gosti iz više europskih država.

Kako istraga napreduje, istražitelji su potvrdili da objekt dulje vrijeme prije požara nije bio podvrgnut sigurnosnim inspekcijama, što dodatno pojačava sumnje u propuste nadležnih službi.

Ranije je objavljeno da se vlasnik, koji je bar preuzeo 2015. hvalio se da je gotovo sve sam obnovio, odnosno da je sam radio adaptaciju bara.

Mučne snimke ljudi koji bježe

U noći užasa, tragedija se dogodila oko 1.30 sati. Društvene mreže preplavile su snimke iz mučne noći - na njima se vide ljudi koji panično bježe i vrište.

Navodno su zaposlenici već ranije upozoravali na sigurnost. Pojavila se i snimka prije šest godina, jedan od zaposlenika upozorio je goste na rizik od zapaljenja zvučne izolacije na stropu lokala, objavio je švicarski javni servis RTS.

"Pazite na pjenu!", tim je riječima zaposlenik bara Le Constellation u Crans-Montani upozorio goste tijekom novogodišnje noći 2019./2020. Obratio se tada gostima koji su naručili boce pjenušca za proslavu Nove godine, ukrašene prskalicama.

Podsjetimo - upravo se prskalice smatraju uzrokom požara i tragedije u novogodišnjoj noći.

