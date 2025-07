Nožem izbo 11 ljudi u supermarketu: Kupci herojskom reakcijom zaustavili masakr

Muškarac (42) u subotu je preklopnim nožem napao ljude u supermarketu u Traverse Cityju u američkoj saveznoj državi Michigan.

Oko 16.45 sati po lokalnom vremenu ušao je u trgovini i izbo je 11 osoba prije nego što su ga kupci herojskom reakcijom natjerali da baci oružje. Trenutak u kojem su se četvorica muškaraca na parkiralištu suočila s napadačem zabilježila je kamera, javlja Daily Mail. "Lezi na pod", čuo se povik jednog muškarca, dok su drugi 42-godišnjaku vikali da baci nož.

