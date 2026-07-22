Nevrijeme poharalo Hercegovinu, snimke su nevjerojatne: 'Ovo ne pamtimo u zadnjih 50 godina'

Materijalna šteta koju je u utorak u Hercegovini izazvalo veliko nevrijeme je ogromna, izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović, prenosi Klix.ba.

"U ovom trenutku može se reći da je šteta ogromna, radi se o milijunskim iznosima", naveo je načelnik i dodao da zasad ne zna je li gore prošla imovina ili poljoprivreda.

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Superćelijska oluja zahvatila Hercegovinu: Krupan grad zabijelio Nevesinje (FOTO/VIDEO) — Nezavisne novine (@NezavisneBL) July 21, 2026

Na teren će izaći komisija kako bi utvrdila točan razmjer šteta u svim kućama i na svim imanjima.

Najgore je prošlo selo Bratača, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene.

Šire se snimke

Društvenim mrežama kruže fotografije na kojima se vidi da ih je pogodila tuča veličine oraha.

Olujno nevrijeme praćeno krupom pogodilo Nevesinje. Čitaoci javljaju da je krupa oštetila veliki broj automobila. pic.twitter.com/DPK4ZUaBQm — Top Portal (@TopPortal1) July 21, 2026

Objavljena je i snimka muškarca koji lopatom čisti tuču koja je pala na njegovo dvorište.

Volim Nevesinje jer ti usred ljeta može biti hladno pic.twitter.com/CST80n6cl2 — gospodar_pršljenova (@okleznam) July 21, 2026

"Nevesinje ovako nešto ne pamti, mislim da ovo ne pamtimo u posljednjih 50 godina. Nevrijeme je opustošilo Hercegovinu", kaže načelnik.

Podsjetimo, promjena vremena stigla je naglo, a u samo nekoliko minuta pala je izrazito obilna tuča koja je zabijelila ulice.