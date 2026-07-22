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TUČA VELIČINE ORAHA /

Nevrijeme poharalo Hercegovinu, snimke su nevjerojatne: 'Ovo ne pamtimo u zadnjih 50 godina'

Nevrijeme poharalo Hercegovinu, snimke su nevjerojatne: 'Ovo ne pamtimo u zadnjih 50 godina'
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Foto: screenshot/x

Promjena vremena stigla je naglo, a ulice su se zabijelile u svega nekoliko minuta

22.7.2026.
13:57
danas.hr
screenshot/x
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Materijalna šteta koju je u utorak u Hercegovini izazvalo veliko nevrijeme je ogromna, izjavio je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović, prenosi Klix.ba.

"U ovom trenutku može se reći da je šteta ogromna, radi se o milijunskim iznosima", naveo je načelnik i dodao da zasad ne zna je li gore prošla imovina ili poljoprivreda.

 

 

Na teren će izaći komisija kako bi utvrdila točan razmjer šteta u svim kućama i na svim imanjima.

Najgore je prošlo selo Bratača, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene.

Šire se snimke 

Društvenim mrežama kruže fotografije na kojima se vidi da ih je pogodila tuča veličine oraha.

 

Objavljena je i snimka muškarca koji lopatom čisti tuču koja je pala na njegovo dvorište. 

 

 

"Nevesinje ovako nešto ne pamti, mislim da ovo ne pamtimo u posljednjih 50 godina. Nevrijeme je opustošilo Hercegovinu", kaže načelnik. 

Podsjetimo, promjena vremena stigla je naglo, a u samo nekoliko minuta pala je izrazito obilna tuča koja je zabijelila ulice. 

NevrijemeHercegovinaTuča
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