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Šire se apokaliptične scene: Vjetar čupao stabla, krovove i semafore! Ozlijeđeno 15 ljudi

Šire se apokaliptične scene: Vjetar čupao stabla, krovove i semafore! Ozlijeđeno 15 ljudi
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Foto: Ademacedonia /X, screenshot

U glavnom gradu Sjeverne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali dijelovi krovova i stabla, srušeni su semafori i prometni znakovi

22.7.2026.
7:37
Hina
Ademacedonia /X, screenshot
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U snažnom nevremenu s kišom i jakim naletima vjetra koje je u utorak zahvatilo Skoplje ozlijeđeno je 15 osoba, a prijavljena je i velika materijalna šteta.

Prema službenim informacijama, devet ozlijeđenih osoba primljeno je u Hitni prijem Kliničko-bolničkog centra “Majka Tereza”, dok je šest osoba zbrinuto u Sveučilišnoj klinici za kirurgiju "Sveti Naum Ohridski".

Voditeljica Službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteže ozlijeđena starija žena koja je zadobila ozljedu glave nakon pada stabla.

Vjetar čupao stabla, oštećeni automobili i kuće

Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima nalaze se Gradska opća bolnica “8. Septembar” i jedna osnovna škola.

U glavnom gradu Sjeverne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali dijelovi krovova i stabla, srušeni su semafori i prometni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije.

Centar za upravljanje krizama priopćio je da je od 17 do 21 sat zaprimljeno više od 8.300 poziva povezanih s posljedicama nevremena.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na Facebooku da ekipe gradskih javnih službi uklanjaju posljedice nevremena, glavne avenije su prohodni te da se s ulica uklanja srušeno drveće.

"Bit ćemo budni i na terenu tijekom cijele noći", poručio je Gjorgjievski.

NevrijemeSjeverna MakedonijašteteKiša
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