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Boki 13 proživljava pravu noćnu moru: Opljačkan mu je dom u Skoplju

Boki 13 proživljava pravu noćnu moru: Opljačkan mu je dom u Skoplju
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Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

U trenutku provale nije bio u Sjevernoj Makedoniji nego u Beogradu

23.6.2026.
16:40
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
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Makedonska televizijska zvijezda Bojan Jovanovski, poznatiji pod umjetničkim imenom Boki 13, oglasio se na društvenim mrežama kako bi potvrdio da je njegov dom u Skoplju bio meta provalnika, piše Blic

Kako je naveo, riječ je o teškoj provali i krađi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima, dok se on u tom trenutku nije nalazio u Sjeverna Makedonija.

"Kako bi prestale sve špekulacije i brojni pozivi medija, obavještavam javnost da je točno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila u ranim jutarnjim satima danas", poručio je Boki 13 u svojoj objavi.

Boki 13 proživljava pravu noćnu moru: Opljačkan mu je dom u Skoplju
Foto: Instagram/Screenshot

Potvrdio je i da se u trenutku provale nalazio u Beograd, zbog čega nije mogao odmah reagirati.

Zbog policijske istrage nije želio iznositi dodatne detalje o samom slučaju.

"Točno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, trenutačno nisam u mogućnosti davati dodatne izjave, komentare niti informacije vezane uz ovaj slučaj", dodao je Jovanovski.

Nakon što je doznao za provalu, hitno se uputio prema Skoplju kako bi se upoznao sa svim okolnostima događaja te pratio tijek policijske istrage.

"Trenutačno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se zasad ne oglašavam o ovom događaju, kao i da se nadležnim tijelima omogući da svoj posao obave profesionalno i neometano. Hvala na razumijevanju", zaključio je Bojan Jovanovski.

Za sada nije poznato što je sve ukradeno iz njegova doma niti kolika je materijalna šteta, a nadležne službe provode istragu kako bi utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Boki 13PljačkaPljačka StanaSjeverna Makedonija
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