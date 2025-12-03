Kontroverzni Boki 13 pokazao svoju luksuznu vilu: Na božićnu dekoraciju potrošio 50.000 eura?

Makedonska televizijska zvijezda Bojan Jovanovski (39), poznatiji kao Boki 13, poznat je po svom raskošnom načinu života, a sada je ponovno u centru pažnje javnosti nakon što je pokazao kako je ukrasio svoju vilu na tri kata u popularnom dijelu Skopja. Nakon što je u prije nekoliko mjeseci pušten na kućno liječenje zbog teškog zdravstvenog stanja, novom objavom na Instagramu pokazao je kako provodi dane pretvorivši svoj dom u pravu božićnu bajku.

U emotivnom videu, Boki 13 pozvao je pratitelje u svoju "novogodišnju magiju", pokazujući spektakularno uređen interijer i eksterijer. Odjeven u elegantnu kombinaciju s blagdanskim kardiganom, poželio je svima zdravlje i sreću. Cijeli prostor odiše luksuzom i slavljeničkim duhom, a kako pišu srpski mediji, samo na dekoraciju je navodno potrošio oko 50.000 eura, pišu srpski mediji. Raskošna božićna drvca, svjetleće figure sobova, Djed Božićnjak i mnoštvo detalja stvorili su dojam pravog remek-djela, kako je i sam napisao.

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Prelijepoooooo Bok!!!!!!!", "Pravo blagdansko remek-djelo" i "Gospodin čovjek", samo su neki od komentara podrške koji su preplavili objavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjećamo, Boki 13, pravim imenom Bojan Jovanovski, makedonska je javna ličnost koja je početkom 2000-ih stekla popularnost zahvaljujući svom ekstravagantnom stilu i pojavljivanju u reality showu Big Brother. Kontroverzno ponašanje donijelo mu je status medijske zvijezde, a ubrzo je uplovio i u svijet glazbe te televizijskih projekata.

Nakon uspješne medijske karijere, Jovanovski se okrenuo poduzetništvu, ali je njegovo ime ubrzo počelo puniti naslovnice zbog skandala. Najviše odjeka imala je afera "Reket", jedan od najvećih korupcijskih slučajeva u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je osuđen zbog iznude i pranja novca.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu