Nakon sastanka Trumpa i Putina, radnik ozlijeđen u napadu ukrajinskog drona u ruskoj regiji

Željeznički radnik ozlijeđen je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj Voronješkoj regiji, rekao je regionalni guverner u nedjelju.

"Prema preliminarnim informacijama, pružni tehničar željezničke stanice ozlijeđen je“, rekao je Alexander Gusev o noćnom napadu na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram i dodao da je dalekovod oštećen.

💥🦟 Bio-mosquito strike on Lisky station in in Russia’s Voronezh swamps. pic.twitter.com/vtogeMyZKm — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 17, 2025

"Radnik je hospitaliziran", rekao je Gusev kao i da je napad uzrokovao kašnjenja vlakova.

