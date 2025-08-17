Nakon sastanka Trumpa i Putina, radnik ozlijeđen u napadu ukrajinskog drona u ruskoj regiji

'KOMPLICIRAJU SITUACIJU' /
Napad je uzrokovao kašnjenja vlakova
Željeznički radnik ozlijeđen je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj Voronješkoj regiji, rekao je regionalni guverner u nedjelju.
"Prema preliminarnim informacijama, pružni tehničar željezničke stanice ozlijeđen je“, rekao je Alexander Gusev o noćnom napadu na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram i dodao da je dalekovod oštećen.
"Radnik je hospitaliziran", rekao je Gusev kao i da je napad uzrokovao kašnjenja vlakova.
