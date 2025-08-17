ZASAD NEMA MIRA /

Nakon sastanka Trumpa i Putina, radnik ozlijeđen u napadu ukrajinskog drona u ruskoj regiji

Nakon sastanka Trumpa i Putina, radnik ozlijeđen u napadu ukrajinskog drona u ruskoj regiji
Foto: Screenshot X

Napad je uzrokovao kašnjenja vlakova

17.8.2025.
7:20
Hina
Screenshot X
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Željeznički radnik ozlijeđen je u napadu ukrajinskog drona u ruskoj Voronješkoj regiji, rekao je regionalni guverner u nedjelju.

"Prema preliminarnim informacijama, pružni tehničar željezničke stanice ozlijeđen je“, rekao je Alexander Gusev o noćnom napadu na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram i dodao da je dalekovod oštećen.

"Radnik je hospitaliziran", rekao je Gusev kao i da je napad uzrokovao kašnjenja vlakova.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedna riječ ni u jednom trenutku nije bila izgovorena tijekom njihova susreta, a vrlo je važna: Znate li koja?

UkrajinaDronKašnjenje VlakovaRusija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZASAD NEMA MIRA /
Nakon sastanka Trumpa i Putina, radnik ozlijeđen u napadu ukrajinskog drona u ruskoj regiji