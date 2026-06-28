Pokušali pronaći osvježenje: Paklene vrućine u Njemačkoj odnijele najmanje sedam života

Najmanje sedam ljudi utopilo se tijekom vikenda u rijekama i jezerima u Njemačkoj, izvijestila je u nedjelju policija, dodajući da su ondje pokušali pronaći osvježenje usred toplinskog vala.

Dvije su osobe smrtno stradale u subotu u Berlinu u odvojenim nesrećama, priopćila je policija. U jednom je incidentu grupa prijatelja koja je plovila gumenim čamcem pronašla muškarca bez svijesti u subotu poslijepodne u Jungfernheideteichu, umjetnom jezeru u javnom parku zapadnog Berlina. 42-godišnjak je odmah izvučen iz vode i pokušalo ga se oživjeti, no hitne službe kasnije su potvrdile njegovu smrt na mjestu događaja.

U drugom incidentu u Tempelhofer Hafenu, berlinskoj gradskoj luci, pronađeno je tijelo 51-godišnjeg muškarca kako pluta na površini vode. Vatrogasci su ga izvukli, ali su mogli samo ustanoviti i potvrditi njegovu smrt, priopćila je policija.

U priopćenju stoji i da se u subotu utopio 27-godišnji muškarac u rijeci Neckar blizu jugozapadnog grada Heidelberga, dok je 30-godišnji muškarac umro u jezeru nedaleko od Mannheima. Prijavljen je i nestanak djeteta u kanalu Rajna-Herne u zapadnoj Njemačkoj. U središnjoj saveznoj državi Hessen iz jezera blizu Frankfurta izvučeno je tijelo 40-godišnjeg muškarca. U izvještaju stoji i da je u petak umro 45-godišnji muškarac nakon što je izvučen iz jezera blizu Dortmunda, dok je osmogodišnjak pronađen mrtav nakon pretrage jezera blizu Hannovera.

Iz Bodenskog jezera, koje se nalazi na njemačkoj granici sa Švicarskom i Austrijom u petak su izvučena tijela dvojice starijih plivača. Navodno su prethodni dan skočili u vodu iz unajmljenog broda i nestali.

Njemačku već nekoliko dana pogađa ekstremna vrućina s temperaturama koje na mnogim mjestima dosežu ili prelaze 40 Celzijevih stupnjeva.