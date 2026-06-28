Treba to preživjeti! Na jugu Hrvatske u 7 ujutro izmjereno preko 30°C: DHMZ izdao upozorenja

Temperature izmjerene jutros u 7 sati najavile su još jedan vrući dan u Hrvatskoj, posebno na njenom jugu gdje je izmjereno i više od 30 stupnjeva Celzija.

Rekorder je Dubrovnik s 30. 8 stupnjeva, slijedi ga Lastovo s 30. 4 stupnja te Split aerodrom s 30 stupnjeva. Neznatno manje, 29.8 stupnjeva Celzija izmjereno je na splitskom Marjanu.

Najugodnije, samo 13. 6 stupnjeva Celzija, izmjereno je u Crnom Lugu u Nacionalnom parku Risnjaku.

Ugodno je bilo i u Lici, u Ličkom Lešću izmjereno je 17. 5 stupnjeva, u Otočcu 18. 0, u Nacionalnom parku Plitvička Jezera 18. 3, a u Delnicama 18. 4 stupnja Celzija.

U Zagrebu, na mjernoj postaji u Maksimiru, izmjereno je 24. 2 stupnja Celzija, na aerodromu 21. 7, a na Puntijarki, na Medvednici, 22. 7 stupnjeva.

Za zagrebačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju je izdao crveno upozorenje, a za ostatak Hrvatske, narančasto, upozoravajući tako na izuzetno opasno i opasno vrijeme.

Visoke temperature u Hrvatsku je donio toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe. U subotu su temperaturni rekordi zabilježeni u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj.

Češka je zabilježila svoj rekord svih vremena od 40.6 stupnjeva Celzija, a Njemačka je također oborila novi rekord, dosegnuvši 41. 5 stupnjeva Celzija.