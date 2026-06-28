Na 36°C ostali bez vode na Biokovu: Mladi bračni par spasio HGSS u dramatičnoj noćnoj akciji

HGSS Stanica Makarska spasila je mladi bračni par, inače strane državljane, s Biokova nakon što su tijekom poslijepodnevnog uspona u subotu ostali bez dovoljno vode usred toplinskog vala.

Par je na predjelu ispod vrha Bukovac, iznad Baške Vode, ostao bez vode na temperaturi od oko 36 stupnjeva, bez odgovarajuće planinarske obuće i odjeće. Uz to, naglasili su HGSS-ovci, podcijenili su zahtjevnost terena.

"Jedna osoba je zbog dehidracije i iscrpljenosti postala dezorijentirana te više nije bila u stanju samostalno nastaviti kretanje", poručili su.

Foto: HGSS Stanica Makarska

Poziv za pomoć HGSS je zaprimio u 21.30 sati, a na teren je odmah upućeno 16 spašavatelja s pet vozila.

"Dok je Hrvatska igrala svoju utakmicu, mi smo igrali jednu drugu. Protivnik ovog puta nisu bili nogometaši Gane, nego toplinski val i surovo Biokovo", objavili su.

Unesrećeni muškarac lociran je uz pomoć bespilotne letjelice. Nakon što mu je pružena prva pomoć, zbog teške iscrpljenosti i nemogućnosti hoda transportiran je u nosilima do vozila hitne medicinske pomoći, gdje je daljnju skrb preuzeo tim HMP-a.

Foto: HGSS Stanica Makarska

Foto: HGSS Stanica Makarska

'HGSS Makarska vs. Toplinski val i Biokovo, 2:0'

Akcija spašavanja završila je u 2 ujutro, kada su se spašavatelji vratili u stanicu.

"Nakon nekoliko sati borbe protiv vrlo zahtjevnog protivnika, konačni rezultat bio je: HGSS Makarska vs. Toplinski val i Biokovo, 2:0", poručili su.

Foto: HGSS Stanica Makarska

Dodali su kako gotovo svakodnevno interveniraju zbog posljedica visokih temperatura, nedovoljne pripreme i podcjenjivanja planine.

"Još jednom apeliramo na sve posjetitelje Biokova: tijekom razdoblja ekstremnih vrućina izbjegavajte zahtjevne uspone, ponesite dovoljno vode, nosite odgovarajuću obuću i odjeću te realno procijenite svoje mogućnosti", upozorili su.