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ISTRAGA I DALJE TRAJE /

Na slobodu pušten drugi osumnjičeni za strašan napad na berlinsku Povorku ponosa

Na slobodu pušten drugi osumnjičeni za strašan napad na berlinsku Povorku ponosa
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Foto: Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia

Glavni osumnjičenik ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije

27.7.2026.
12:27
Dunja Stanković
Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia
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Drugi osumnjičenik priveden zbog smrtonosnog napada na sudionike berlinske Povorke ponosa pušten je na slobodu, priopćilo je u ponedjeljak njemačko savezno tužiteljstvo. 

Tužitelji su za Reuters kazali kako nastavljaju s opsežnom istragom te su odbili dati više detalja. 

Njemački Spiegel je u ponedjeljak objavio, pozivajući se na svoje izvore, da su vlasti pustile osobu jer nisu mogli potvrditi početnu sumnju da u trenutku  napada bila u vozilu.

Ubio jednu i ranio 29 osoba

Napad se dogodio u subotu navečer u parku Tiergarten, nedaleko od Brandenburških vrata i lokacije na kojoj se održavala godišnja proslava Christopher Street Daya, odnosno berlinske Povorke ponosa.

Glavni osumnjičenik Abdul Ballout, 21-godišnjak s dosjeom islamističkih ekstremističkih aktivnosti, ubijen je u okršaju s pripadnicima specijalne policije. Skrivao se u zapadnoj berlinskoj četvrti Spandau.  

Policija vjeruje da se Ballout zaletio kombijem u mnoštvo tijekom proslave i pritom usmrtio jednu i ranio najmanje 29 osoba. Njemački državljanin libanonskog porijekla prije napada bio je poznat policiji kao pripadnik islamističke scene u Berlinu i već je jednom osuđivan zbog planiranje terorističkog napada.  

Mediji su ranije objavili kako policija sumnja da nije djelovao sam, odnosno da je imao pomagača. 

BerlinNjemačkaPovorka PonosaNapad
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