Žena završila na intenzivnoj, mislili su da ima infarkt: A ona je samo bila - previše sretna

Većina ljudi čula je za takozvani sindrom slomljenog srca, no liječnici upozoravaju da postoji i njegova suprotnost. U stručnom časopisu Oxford Medical Case Reports opisan je slučaj žene (65) koja je završila na intenzivnoj njezi nakon što je zbog snažnog naleta sreće razvila ozbiljne srčane smetnje.

Pacijentica je u bolnicu stigla s klasičnim simptomima srčanog udara. Osjećala je jak pritisak i bol u prsima, teško je disala, a EKG je upućivao na akutni infarkt. No tijekom hitne koronarografije liječnici nisu pronašli ni ugrušak ni začepljenje krvnih žila, prenosi Fenix Magazin.

Srce se promijenilo zbog snažnih emocija

Pregledi su pokazali da se lijeva srčana klijetka deformirala i poprimila oblik karakterističan za Takotsubo kardiomiopatiju, rijedak poremećaj poznat i kao stresna kardiomiopatija. Naziv "Takotsubo" dolazi iz Japana, prema tradicionalnoj zamci za hobotnice kojoj oblikom nalikuje promijenjena srčana klijetka.

Ovaj se sindrom najčešće povezuje s tugom, traumom ili gubitkom bliske osobe, no u ovom slučaju okidač je bila velika radost. Žena se, naime, snažno veselila vjenčanju svoje kćeri. Intenzivne pozitivne emocije izazvale su nagli porast hormona stresa, što je privremeno oslabilo srčani mišić i dovelo do akutnih smetnji.

"U akutnoj fazi, ovaj poremećaj može izazvati po život opasne komplikacije i reakcije koje simuliraju teški infarkt", upozoravaju stručnjaci.

Nakon nekoliko tjedana liječenja i odmora, srce pacijentice potpuno se oporavilo. Liječnici ističu da je rizik od ponavljanja nizak, ali slučaj pokazuje da i iznimno pozitivne emocije mogu biti okidač za ozbiljne srčane tegobe.