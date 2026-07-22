Bivši trener Dinama iznenadio izborom: 'On zaslužuje Zlatnu loptu!'

Nakon završetka Svjetskog prvenstva rasplamsala se utrka za Zlatnu loptu. Iako se prije turnira smatralo da bi Lionel Messi mogao do devetog priznanja u slučaju argentinskog naslova, poraz Gaučosa potpuno je promijenio situaciju.

🇮🇹 FABIO CANNAVARO: “Si gané el Balón de Oro después de ganar el Mundial y la liga, ¿por qué no puede Pau Cubarsí ganarlo?



“En mi opinión, Cubarsí tuvo una temporada y un Mundial incluso mejor que el que yo tuve en 2006.



“Creo que él merece el Balón de Oro por encima de todo.” pic.twitter.com/O2Qqh9LCNH — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 21, 2026

U prvi plan sada su izbili španjolski reprezentativci poput Laminea Yamala i Rodrija, dok dio javnosti ističe i PSG-ovog Ousmanea Dembéléa. Ipak, legendarni Fabio Cannavaro smatra da nagrada treba pripasti Pauu Cubarsíju.

"Ne vidim razlog zašto Cubarsí ne bi osvojio Zlatnu loptu. Imao je fantastičnu sezonu u klubu i reprezentaciji, čak bolju nego što sam ja imao 2006.", poručio je jedini branič koji je u ovom stoljeću osvojio tu prestižnu nagradu. Dodjela Zlatne lopte održat će se 26. listopada.