Bivši trener Dinama iznenadio izborom: 'On zaslužuje Zlatnu loptu!'
Legendarni Fabio Cannavaro smatra da nagrada treba pripasti obrambenom igraču
Nakon završetka Svjetskog prvenstva rasplamsala se utrka za Zlatnu loptu. Iako se prije turnira smatralo da bi Lionel Messi mogao do devetog priznanja u slučaju argentinskog naslova, poraz Gaučosa potpuno je promijenio situaciju.
🇮🇹 FABIO CANNAVARO: “Si gané el Balón de Oro después de ganar el Mundial y la liga, ¿por qué no puede Pau Cubarsí ganarlo?— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 21, 2026
“En mi opinión, Cubarsí tuvo una temporada y un Mundial incluso mejor que el que yo tuve en 2006.
“Creo que él merece el Balón de Oro por encima de todo.” pic.twitter.com/O2Qqh9LCNH
U prvi plan sada su izbili španjolski reprezentativci poput Laminea Yamala i Rodrija, dok dio javnosti ističe i PSG-ovog Ousmanea Dembéléa. Ipak, legendarni Fabio Cannavaro smatra da nagrada treba pripasti Pauu Cubarsíju.
"Ne vidim razlog zašto Cubarsí ne bi osvojio Zlatnu loptu. Imao je fantastičnu sezonu u klubu i reprezentaciji, čak bolju nego što sam ja imao 2006.", poručio je jedini branič koji je u ovom stoljeću osvojio tu prestižnu nagradu. Dodjela Zlatne lopte održat će se 26. listopada.