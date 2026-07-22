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ZANIMLJIVO /

Bivši trener Dinama iznenadio izborom: 'On zaslužuje Zlatnu loptu!'

Bivši trener Dinama iznenadio izborom: 'On zaslužuje Zlatnu loptu!'
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Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Legendarni Fabio Cannavaro smatra da nagrada treba pripasti obrambenom igraču

22.7.2026.
12:40
Sportski.net
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
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Nakon završetka Svjetskog prvenstva rasplamsala se utrka za Zlatnu loptu. Iako se prije turnira smatralo da bi Lionel Messi mogao do devetog priznanja u slučaju argentinskog naslova, poraz Gaučosa potpuno je promijenio situaciju.

 

 

U prvi plan sada su izbili španjolski reprezentativci poput Laminea Yamala i Rodrija, dok dio javnosti ističe i PSG-ovog Ousmanea Dembéléa. Ipak, legendarni Fabio Cannavaro smatra da nagrada treba pripasti Pauu Cubarsíju.

"Ne vidim razlog zašto Cubarsí ne bi osvojio Zlatnu loptu. Imao je fantastičnu sezonu u klubu i reprezentaciji, čak bolju nego što sam ja imao 2006.", poručio je jedini branič koji je u ovom stoljeću osvojio tu prestižnu nagradu. Dodjela Zlatne lopte održat će se 26. listopada.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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