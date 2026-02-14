U jeku krize NATO-a događa se zaokret? 'Čak ni SAD ne može djelovati sam'

Europski čelnici, uključujući hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pozdravili su u subotu govor američkog državnog tajnika Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlantskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije.

"Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlantske suradnje i partnerstva konstruktivni".

'Želimo snažnu Europu u savezu'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ju je Rubio uvjerio u ono o čemu je govorio. "On je dobar prijatelj, snažan saveznik. U (američkoj) administraciji neki imaju oštroji ton o tim temama. Ali državni tajnik je bio kristalno jasan kada je rekao 'želimo snažnu Europu u savezu". I to je upravo ono na čemu u EU-u intenzivno radimo", rekla je šefica izvršnog tijela Unije.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je izdvojio Rubijevu poruku da će se SAD držati međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. "To su u prvom redu Ujedinjeni narodi. To je naš 'odbor za mir' i želimo da tako i ostane. Mi ga, naravno, moramo reformirati i učiniti efikasnijim kao što je rekao Rubio", rekao je šef njemačke diplomacije.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot pozdravio je Rubijeve reference na zajedničko naslijeđe Europe i SAD-a i na stajalište da neke probleme države ne mogu rješavati same. "Izgradite snažnu i neovisnu Europu, to je ono što smo slušali u prošlosti, i od demokratskih i od republikanskih administracija. Izgradit ćemo jaku i neovisnu Europu. Neovisnu bez obzira na govore koje čujemo na konferenciji u Münchenu, ma koliko bili u pravu", rekao je Barrot.

'Trebaju nam saveznici'

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je Sjedinjene Države protiv provođenja jednostranih politika, rekavši da takav pristup ne bi uspio u svijetu suparničkih sila.

"Čak ni Sjedinjene Države ne mogu djelovati same u današnjem svijetu kad se pojavljuju nove velike sile. Trebaju im saveznici", rekao je Pistorius na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Rekao je da Europi treba "predvidljivost" i "pouzdanost" Washingtona, prije nego što se osvrnuo na nedavnu krizu unutar NATO-a koju je izazvao predsjednik Donald Trump i njegov pokušaj da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koji pripada članici saveza Danskoj.

Rješenje u reformama

"Dovođenje u pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države članice NATO-a; Isključivanje europskih saveznika iz pregovora koji su ključni za sigurnost na kontinentu; Sve to šteti našem savezu i jača naše protivnike", rekao je Pistorius u kratkom govoru.

Rekao je da dijeli frustracije koje je ranije u Münchenu izrazio američki državni tajnik Marco Rubio zbog neuspjeha međunarodnih organizacija u rješavanju sukoba i kriza.

Ali je rekao da je rješenje u "reformi i ponovnom oživljavanju" tih institucija, a ne u njihovu napuštanju.

'Europa mora preuzeti vodstvo'

Pistorius je također rekao da najnoviju američku obrambenu strategiju, koja je Europu stavila u drugi plan kako bi se dala prednost obrani domovine, sigurnosti zapadne hemisfere i suprotstavljanju Kini, promatra na "realističan i pragmatičan" način.

Za sljedeće poglavlje transatlantskog partnerstva, dodao je, potrebna je jasna i pravedna raspodjela tereta - pri čemu Europa mora preuzeti veći dio odgovornosti.

"Europa mora preuzeti vodstvo u osiguravanju snažnih konvencionalnih snaga i preuzeti veću odgovornost za vlastito susjedstvo, dok će Sjedinjene Države u doglednoj budućnosti nastaviti pružati stratešku i nuklearnu potporu", rekao je.

Anušić obišao tenkove Leopard

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić obišao je u subotu u Muenchenu tvrtku KNDS gdje su mu predstavljeni borbeni tenkovi Leopard 2A8 koje je Zagreb osigurao za svoje oružane snage, ponovivši da će prvi od njih stići u Hrvatsku 2028.

Anušić je u prosincu u Berlinu potpisao ugovore za isporuku 44 njemačka tenka Leopard 2A8 za potrebe Hrvatske vojske.

"U Muenchenu sam posjetio tvrtku KNDS, gdje su mi predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8 koje je vlada RH u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage RH", napisao je na X-u Anušić koji u bavarskom gradu boravi na sigurnosnoj konferenciji.

Naglasio je da se radi o "jednom od najmodernijih tenkova na svijetu" koji je opremljen najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy "što će značajno ojačati obrambene sposobnosti."

Anušić je napisao da će prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku stići 2028. godine, a "dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika."

Leopardi 2A8 su osigurani u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom, dodao je.

