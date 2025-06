Macron naučio lekciju? Pogledajte kako je sada izašao iz aviona i tko ga je dočekao

Čelnici skupine G7 okupili su se nedjelju u Kanadi na trodnevnom samitu koji se održava u sjeni opasne vojne eskalacije između Izraela i Irana koja bi mogla prerasti u širi regionalni sukob.

Situacija je eskalirala nakon što je Izrael u petak izveo velik napad na iranske vojne baze i nuklearna postrojenja, na što je Iran odgovorio raketnim napadima na Izrael. Kriza će biti na vrhu agende sastanka čelnika vodećih svjetskih industrijaliziranih demokracija u hotelu u zabačenom selu Kananaskisu u Alberti, na zapadu Kanade.

Samit službeno počinje u ponedjeljak prvi radnim sastankom. Na marginama će se održati bilateralni susreti.

Na susret je stigao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se prije nekoliko tjedana našao usred prave drame dok je izlazio iz aviona u Vijetnamu. Podsjetimo, nakon slijetanja u prijestolnicu Hanoi, predsjednika je supruga Brigitte Macron odgurnula po licu, a mnogi mediji pisali su i da je dobio šamar. 'Supruga i ja smo se malo prepirali, više u šali, i iznenadilo me to. Sada se to pretvorilo u neku vrstu globalne katastrofe, a neki čak iznose razne teorije', rekao je tada Macron i negirao da se radilo o svađi.

U nedjelju nije bilo drame tijekom izlaska iz aviona, a Macrona je a Macrona je po dolasku u Međunarodnu zračnu luku Calgary dočekao Steven Crowchild iz Prvog naroda Tsuut'ina.

