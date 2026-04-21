Kinezi zaprijetili i poslali poruku europskim gigantima: 'Dolazimo po njih'

Kineska industrija automobila poslala je jasnu poruku njemačkim proizvođačima visoke klase poput Porschea, Mercedesa i BMW-a: "Dolazimo po vaše kupce".

Nakon godina masovne proizvodnje tehnološki najnaprednijih, ali cjenovno pristupačnih električnih vozila, kineske kompanije poput Geelyja i Nia sada lansiraju niz 'premium' modela opremljenih brojnim značajkama, ali po znatno nižim cijenama od onih koje nudi njemačka konkurencija, piše Reuters.

Riječ je o velikoj prekretnici za industriju koja je posljednje tri godine provela u ogorčenom ratu cijenama na tržištu električnih vozila. To je i golema prijetnja tradicionalnim luksuznim proizvođačima, kako u Kini – najvećem svjetskom automobilskom tržištu – tako i u inozemstvu. "Rat cijenama pretvorio se u rat za najbolju vrijednost za novac", rekla je Bo Yu, regionalna menadžerica za Kinu u istraživačkoj tvrtki JATO Dynamics.

Na ovogodišnjem sajmu automobila u Pekingu koji počinje u petak industrija će predstaviti 181 model i 71 konceptno vozilo. Prema riječima Cuija Dongshua, glavnog tajnika Kineskog udruženja osobnih automobila (CPCA), očekuje se "poplava" velikih, luksuznih SUV modela.

Borba za 'premium' tržište

Borba za "premium" tržište dodatno pogoršava situaciju u Kini za njemačke proizvođače. Prema podacima S&P Global Mobilityja, njihova kumulativna prodaja u toj zemlji pala je za gotovo 25 posto – s 5,1 milijuna vozila u 2019. na 3,85 milijuna. Mercedes-Benz, BMW te Volkswagenovi Porsche i Audi zabilježili su pad prodaje u Kini i u prvom tromjesečju ove godine, piše Reuters.

Prodor na područje luksuznih automobila pojačat će konkurenciju i na stranim tržištima. Kineski proizvođači sve se više okreću inozemstvu nakon što je rat cijenama preplavio domaće tržište automobilima. Kineski proizvođači električnih vozila uspjeli su amortizirati carine Europske unije i zadržati cijene nižima od sličnih europskih modela. Kineski hibridi i automobili s motorima na unutarnje izgaranje pritom ne podliježu carinama EU-a.

"Očekujem da će kineske tvrtke dodatno uložiti u 'premiumizaciju'", rekao je Stephen Dyer, voditelj automobilskog odjela konzultantske tvrtke AlixPartners za Aziju. "Cilj je diferencijacija na domaćem tržištu, ali i priprema za globalnu ekspanziju".

Predstavljen Zeekr 8X

Prodaja automobila u Kini u prvom je kvartalu pala je za oko 18 posto u odnosu na prošlu godinu, a očekuje se da će tržište dalje stagnirati ili padati i u doglednoj budućnosti. Geelyjev premium brend Zeekr prošlog je tjedna predstavio 8X, hibridni SUV prepun sigurnosnih i tehnoloških inovacija te sustava za zabavu.

Tvrtka je prikazala video u kojem taj model s početnom cijenom ispod 53 tisuće dolara u testovima brzine pobjeđuje Porsche Cayenne i BMW 5M – njemačke premium modele čije cijene kreću od oko 135 tisuća, odnosno 205 tisuća dolara. 8X se može podići prije sudara kako bi zaštitio putnike. Ako je automobil parkiran na uskom mjestu, vozač mu može mahnuti i on će se sam isparkirati kako bi putnicima omogućio lakši pristup. "Ovo je novi kralj cesta", poručio je izvršni direktor Geely Automobilea Gan Jiayue.

Tu Le, direktor konzultantske tvrtke Sino Auto Insights, ističe da lansiranjem velikih premium SUV-ova kineski proizvođači šalju "izravno upozorenje" detroitskim divovima poput General Motorsa, Forda i Stellantisa, specijalizirane upravo za ove visoko profitabilne modele. Trenutačno kupci u SAD-u ne mogu kupiti kineske automobile, iako mnogi analitičari očekuju da će se to s vremenom promijeniti. "Detroitske 'zlatne koke' više nisu sigurne", zaključio je Le.

POGLEDAJTE VIDEO: Testirali smo: Nissan Qashqai