Proglašeno stanje katastrofe! Plamen guta sve pred sobom, broj mrtvih raste, tisuće bez domova

Čileanski predsjednik Gabriel Borić u nedjelju je proglasio stanje katastrofe u dvjema regijama na jugu zemlje, nakon što su veliki požari prisilili najmanje 20 tisuća ljudi na evakuaciju i za sobom ostavili najmanje 16 mrtvih.

Prema čileanskoj agenciji za šumarstvo CONAF, vatrogasci su se do nedjelje ujutro širom zemlje borili s 24 aktivna požara, a najveći su izbili u regijama Ñuble i Bío Bío, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje. Regije se nalaze oko 500 km južno od glavnoga grada Santiaga.

"S obzirom na velike šumske požare koji su još uvijek aktivni, odlučio sam proglasiti stanje katastrofe u regijama Ñuble i Biobío. Svi resursi su dostupni", napisao je Borić u objavi na X-u.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

Potvrđeno 16 poginulih

Ministar sigurnosti Luis Cordero novinarima je u nedjelju ujutro kazao da je u regiji Bío Bío potvrđeno 15 smrtnih slučajeva. Ukupan broj poginulih od posljedica vatrene stihije porastao je na 16 nakon što je vlada u subotu potvrdila smrtni slučaj u Ñubleu.

Požari su dosad progutali gotovo 8500 hektara zemlje u tim dvjema regijama te su ugrozili više zajednica koje u njima žive. Zbog toga su vlasti izdale odredbu o evakuaciji. Čileanska agencija za katastrofe Senapred objavila je da je u požarima uništeno najmanje 250 domova i evakuirano gotovo 20 tisuća ljudi.

Vlasti su izvijestile da su nepovoljni uvjeti, poput jakog vjetra i visokih temperatura pridonijeli širenju šumskih požara i vatrogascima otežavaju kontrolu nad njima. Velik dio Čilea je od ranije pod ekstremnim upozorenjem na velike vrućine. Očekivalo se da će temperature u nedjelju i ponedjeljak doseći i 38 Celzijevih stupnjeva od Santiaga do Bío Bía.

Od početka godine u Čileu i Argentini evidentirane su ekstremno visoke temperature i toplinski valovi, a razorni šumski požari ranije ovaj mjesec već su poharali dio Patagonije.