Eskaliralo nasilje na ulicama neviđenih razmjera: Pogledajte prizore kakvi se ne viđaju često

Treći je dan prosvjeda protiv imigracijske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa, potaknutih nedavnim uhićenjima "ilegalnih imigranata", kako ih nazivaju američke vlasti, i saveznih racija za njihovu imigraciju. Situacija je posebno dramatična nakon što je na ulice Los Angelesa stigla Nacionalna garda koju je Trump poslao, a na putu je još 2000 vojnika kako bi ugušili prosvjede.

Policijska uprava Los Angelesa objavila je da će autocesta 101 ostati zatvorena do daljnjega jer "demonstranti bacaju razne predmete" i "oštećuju policijska vozila". Iz policije su također zaprijetili da će svatko tko ostane na autocesti biti uhićen, jer su prosvjedi označeni kao nezakonito okupljanje.

Raste broj uhićenih

Nekoliko vozila Waymo Driver SUV su zapaljena, a iz njih se izdižu crni oblaci dima. Ovi električni automobili imaju litij-ionske baterije za koje je policijska uprava Los Angelesa upozorila da mogu ispuštati "otrovne plinove" kada se zapale.

Tijekom prosvjeda uhićeno je najmanje 56 osoba, kazao je načelnik policije Jim McDonnell na konferenciji za novinare. U nedjelju je uhićeno deset osoba, a dan ranije njih 29. Kalifornijska prometna patrola, uhitila je još 17 osoba dok je patrolirala duž autoceste 101 koju su okupirali prosvjednici.

Među uhićenima je i prosvjednik koji je navodno bacio Molotovljev koktel na policajca, dok je još jedna osoba optužena da je motociklom udarila policajce i ozlijedila jednog od njih. Policajci su prijavili da su na njih bacani komadi betona i boce.

Tri su policajca ozlijeđena.

Dio pripadnika Nacionalne garde sukobio se s prosvjednicima, navodi Sky news tvrdeći da su njihovi novinari iz prve ruke vidjeli kako Nacionalna garda koristi suzavac i ispaljuje gumene metke.

Sukobi između prosvjednika i policajaca u centru LA-ja su, prema navodima ovog medija, eskalirali. Policajci su, piše Sky news, "koristili silu" kako bi obuzdali masu. Prosvjednici su "bacali projektile" na policajce.

Guverner Kalifornije ljut na Trumpa

Korišten je i suzavac, a okupljeni su skandirali "Nećemo se pomaknuti".

Oko 300 pripadnika Nacionalne garde raspoređeno je u Los Angelesu, a prema Trumpovim navodima, njih još 1700 je na putu. Uz to je američko Sjeverno zapovjedništvo izjavilo da je 500 marinaca u stanju pripravnosti i spremno pomoći Nacionalnoj gardi ako bude potrebe.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom formalno je zatražio od Donalda Trumpa da povuče Nacionalnu gardu. "Nismo imali problema dok se on nije umiješao. Ovo je ozbiljno kršenje državnog suvereniteta - rasplamsavanje napetosti uz istovremeno povlačenje resursa od tamo gdje su zapravo potrebni", poručio je Newsom.

Najavio je da će tužiti američkog predsjednika zbog slanja Nacionalne garde u Los Angeles bez konzultacija s njim. "Postoji protokol, proces, ali njega to nije zanimalo", poručio je guverner Kalifornije za američke medije. Optužio je Trumpa da je "hladnokrvni lažljivac" nakon što su dvojica čelnica razgovarali u petak, a Trump navodno nije spomenuo dovođenje Nacionalne garde.

FBI-jeva podružnica u LA-ju nudi do 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, uhićenja i osude muškarca osumnjičenog za napad na saveznog službenika i oštećenja vladine imovine. On se tereti da je u subotu bacao kamenje na vozila policije u gradu Paramountu, južno od Los Angelesa.

