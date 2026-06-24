Horor obrat u slučaju mrtve tromjesečne bebe: Policija objavila detalje, evo tko je osumnjičen

Majka (32) osumnjičena je da je sama ostavila tijelo svojeg tromjesečnog sina na periferiji njemačkog grada Renningena i potom lažno prijavila njegovu otmicu, javlja u srijedu Fenix.

Dječak je nestao prošli četvrtak navečer, a njegovi roditelji prijavili su nestanak neposredno prije ponoći. Prema informacijama kojima je tada raspolagala policija, bebi se svaki trag izgubio nakon što je u kolicima ostala bez nadzora na majčinoj kućnoj adresi.

Krenula je potraga u kojoj su sudjelovali psi tragači i policijski helikopter, a tužan kraj uslijedio je u petak, kada je pronađeno tijelo mališana. Isprva se nije sa stopostotnom sigurnošću znalo je li to tijelo nestalog dječaka, no policija je sada potvrdila kako su usporedbom DNK-a otklonjene sve sumnje.

Obrat u istrazi - osumnjičena majka

Međutim, policija tijekom istrage nije pronašla nikakve dokaze da je riječ o otmici. Umjesto toga, dječakova majka sada je osumnjičena da je lažno prijavila zločin te da je sama ostavila djetetovo tijelo. Odjel za kriminalističke istrage Policijske uprave Ludwigsburga osnovao je posebni istražni tim, u kojem se trenutačno nalazi 13 policajaca.

Njihova zadaća je da u suradnji s državnim odvjetništvom istraže detalje dječakove smrti i utvrde ostale okolnosti slučaja. Očekuje se da će vlasti po završetku istrage objaviti više detalja.