FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U NJEMAČKOJ /

Horor obrat u slučaju mrtve tromjesečne bebe: Policija objavila detalje, evo tko je osumnjičen

Horor obrat u slučaju mrtve tromjesečne bebe: Policija objavila detalje, evo tko je osumnjičen
×
Foto: Ilustracija: Jens SCHLUETER/AFP/Profimedia

Policija tijekom istrage nije pronašla nikakve dokaze da je riječ o otmici

24.6.2026.
17:29
Erik Sečić
Ilustracija: Jens SCHLUETER/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Majka (32) osumnjičena je da je sama ostavila tijelo svojeg tromjesečnog sina na periferiji njemačkog grada Renningena i potom lažno prijavila njegovu otmicu, javlja u srijedu Fenix

Dječak je nestao prošli četvrtak navečer, a njegovi roditelji prijavili su nestanak neposredno prije ponoći. Prema informacijama kojima je tada raspolagala policija, bebi se svaki trag izgubio nakon što je u kolicima ostala bez nadzora na majčinoj kućnoj adresi. 

Krenula je potraga u kojoj su sudjelovali psi tragači i policijski helikopter, a tužan kraj uslijedio je u petak, kada je pronađeno tijelo mališana. Isprva se nije sa stopostotnom sigurnošću znalo je li to tijelo nestalog dječaka, no policija je sada potvrdila kako su usporedbom DNK-a otklonjene sve sumnje. 

Obrat u istrazi - osumnjičena majka 

Međutim, policija tijekom istrage nije pronašla nikakve dokaze da je riječ o otmici. Umjesto toga, dječakova majka sada je osumnjičena da je lažno prijavila zločin te da je sama ostavila djetetovo tijelo. Odjel za kriminalističke istrage Policijske uprave Ludwigsburga osnovao je posebni istražni tim, u kojem se trenutačno nalazi 13 policajaca.

Njihova zadaća je da u suradnji s državnim odvjetništvom istraže detalje dječakove smrti i utvrde ostale okolnosti slučaja. Očekuje se da će vlasti po završetku istrage objaviti više detalja.

Horor obrat u slučaju mrtve tromjesečne bebe: Policija objavila detalje, evo tko je osumnjičen
Foto: Ilustracija: Jens SCHLUETER/AFP/Profimedia
NjemačkaBebaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike