Je li ovo najiznenađujući trenutak sastanka Putina i Trumpa? 'Nije čudo da se cerio na stražnjem sjedalu'

Moskovski dopisnik Sky Newsa Ivor Bennett, koji je na Aljasku doputovao s ruskom delegacijom, nazvao je konferenciju za medije američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina "jednom od najneobičnijih" kojima je prisustvovao.

Vjeruje da je to bio "prvi i jedini put da Donald Trump nije odgovarao na pitanja novinara, vjerojatno zato što je to Putin uvjetovao", što ruski čelnik često čini, navodi u svojoj analizi.

Sve su oči svijeta bile usmjerene na prvi sastanak oči u oči dvojice čelnika u posljednjih šest godina, ali i prvi put otkako se Trump vratio u Bijelu kuću obećavajući da može brzo okončati rat u Ukrajini, krvavi sukob koji je ušao u četvrtu godinu. Američki predsjednik rekao je da se s Putinom na Aljasci "složio u mnogim točkama”, no da preostaje nekoliko većih o kojima treba dalje razgovarati.

Bennett je također istaknuo da su razgovori dvojice predsjednika, od kojeg su se očekivali pomaci oko završetka rusko-ukrajinskog sukoba, pa i potencijalni prekid vatre, trajali "mnogo kraće" od predviđenih šest ili sedam sati, što su najavljivali Rusi.

'Putin vuče konce'

"U ovoj fazi jednostavno ne znamo što se dogodilo", istaknuo je dopisnik.

No, zanimljivim je istaknuo činjenicu da je Putin prvi govorio na konferenciji za novinare, "kao da je domaćin".

"Rekao je da je Donalda Trumpa dočekao kao susjeda, opet na neki način učvršćujući ideju da je on ovdje glavni, da je on taj koji vuče konce", ustvrdio je Bennet.

Iako je iza dvojice predsjednika stajao slogan "težnja za mirom", primijetio je dopisnik, činilo se kao da Putin zapravo teži boljim bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

A Putinovo spominjanje "korijenskih uzroka" sukoba u Ukrajini ocijenio je njegovom "omiljenom frazom", koja sugerira da "ruske crvene linije" i dalje stoje - "da Moskva ne želi daljnje širenje NATO-a na istok i da želi da Ukrajina pristane na trajnu neutralnost.

"Izgleda da Vladimir Putin nije napravio nikakve ustupke, unatoč Trumpovim tvrdnjama da je dogovoreno mnogo toga", zaključio je Bennet.

S time se slaže i američka dopisnica na Aljasci Martha Kelner, koja je istaknula da je Putin ovaj put vodio glavnu riječ.

"Donald Trump sletio je u bazu Elmendorf-Richardson s namjerom da ga za nekoliko sati slave kao mirotvorca i posrednika u pregovorima. Umjesto toga, vraća se u Washington nakon što je pustio međunarodnog izopćenika natrag iz hladnoće i, čini se, dobio vrlo malo toga zauzvrat", počinje u svojoj analizi.

'Kremlj je napravio svoju zadaću'

Podsjeća na to da je Putin čovjek kojeg Međunarodni kazneni sud traži zbog navodnih ratnih zločina i otmice ukrajinske djece. "Kada bi sletio na pistu mnogih svjetskih zračnih luka, teoretski bi mu odmah mogli staviti lisice na ruke. Umjesto toga, u Anchorageu mu je doslovno bio prostrt crveni tepih. Njemu u čast postrojeni su razni vojni pripadnici kako bi ga pozdravili", ističe Kelner.

Najiznenađujućiji trenutak u njezinim očima bila je vožnja dvojice predsjednika u Trumpovu blindiranu limuzinu.

"Diktator koji je prije tri i pol godine napao suverenu naciju i od tad je u izolaciji, jaše uz najmoćnijeg čovjeka na svijetu u američkoj vojnoj bazi. Nije ni čudo što se cerio na stražnjem sjedalu", smatra američka dopisnica.

Zaključuje, pak, da je Trump producent svoga predsjedništva te da je ovaj sastanak bio pažljivo koreografiran, napravljen za televiziju, čak i ako je organiziran u kratkom roku. No, činilo se kao da je Putin "vukao konce".

Novinari su ga ispitivali o tome je li podcijenio Ukrajinu, o ubijanju tamošnjih civila, a on se pravio da ne čuje.

Trump, koji toliko voli pričati, u njegovom prisustvu također je ostao bez riječi.

"Tim iz Kremlja je, kao i uvijek, napravio svoju zadaću. Znaju da Trump voli laskanje i Putin je to činio", zaključuje u analizi.

