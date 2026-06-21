Iran ne popušta: 'Hormuški tjesnac ostaje zatvoren dok se ne ispune ovi uvjeti'

Iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, izvijestila je u nedjelju da se Hormuški tjesnac neće ponovno otvoriti dok se ne bude poštovalo primirje u Libanonu.

Osim toga, isti izvor tvrdi da će jedan od najvažnijih svjetskih plovnih putova ostati zatvoren sve dok se Iranu ne odobre izuzeća koja će omogućiti nastavak prodaje njegove nafte.

Libanonsko primirje u središtu pregovora

Iran i Sjedinjene Američke Države u srijedu su potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mira na Bliskom istoku. Sporazum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, uključujući i Libanon.

Međutim, provedbu dogovora narušili su izraelski zračni napadi i novi sukobi u petak i subotu, pri čemu se Izrael i Hezbolah međusobno optužuju za kršenje primirja.

Iran je u nedjelju poručio da će stanje u Libanonu, gdje izraelska vojska gotovo svakodnevno izvodi napade na položaje Hezbolaha, biti glavna tema pregovora sa Sjedinjenim Državama koji se održavaju u Švicarskoj.

"Cionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu. To će pitanje biti glavna tema današnje rasprave", izjavio je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai.

Naglasio je da je za Iran prekid neprijateljstava u Libanonu od ključne važnosti.

Na dnevnom redu i prodaja iranske nafte

Baghai je dodao da će se tijekom razgovora raspravljati i o odmrzavanju iranske imovine te nastavku izvoza iranske nafte, što je objavila i državna novinska agencija IRNA.

Pregovori između Irana i Sjedinjenih Država, koji se u Švicarskoj održavaju uz posredovanje Pakistana i Katara, trajat će jedan dan.

U međuvremenu je izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio da izraelske snage mogu djelovati "bez ikakvih ograničenja" kako bi "uklonile prijetnje" u Libanonu.

Potvrdio je i da će izraelska vojska ostati raspoređena u dijelu južnog Libanona koji Izrael naziva sigurnosnom zonom.

"Nikada nije bilo, niti trenutačno postoje ograničenja koja bi sprječavala vojnike da djeluju na uklanjanju prijetnji u Libanonu", rekao je Katz.

Ponovio je da se Izrael neće povući iz sigurnosne zone u Libanonu, misleći na područje koje se proteže oko deset kilometara unutar libanonskog teritorija, gdje su raspoređene izraelske snage.

Katzova izjava uslijedila je nakon što je Iran upozorio da neće ući u "fazu pregovora o konačnom sporazumu" s Washingtonom dok se ne prekinu neprijateljstva u Libanonu, gdje je Izrael najavio nastavak operacija protiv proiranskog Hezbolaha.

Razgovori u Švicarskoj

Razgovori na visokoj razini između američkog potpredsjednika J. D. Vancea i iranskih predstavnika započeli su nedjelju u švicarskom planinskom ljetovalištu Bürgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

Ministarstvo vanjskih poslova Katra, koji uz Pakistan posreduje u pregovorima između zaraćenih zemalja, objavilo je početak pregovora. Glasnogovornik ministarstva rekao je da je u tijeku početni sastanak na visokoj razini na kojem sudjeluju predstavnici SAD-a i Irana, kao i delegacije Pakistana i Katara.

Razgovore su zasjenila izvješća o novim sukobima između izraelskih snaga i militantne skupine Hezbolaha u Libanonu unatoč primirju. Iransko ministarstvo odbacuje velika očekivanja od razgovora. U razgovoru za državnu televiziju IRIB, glasnogovornik ministarstva Ismail Bagej rekao je da nema planova da razgovori traju duže od jednog dana.

Bagej je rekao da će razgovori započeti bilateralnim sastancima između iranskih predstavnika i pakistansko-katarske delegacije, nakon čega će u popodnevnim satima uslijediti razgovori s američkom delegacijom.

Planirane su i radne skupine na stručnoj razini, rekao je, dodajući da bi se trbale baviti odmrzavanjem iranskih bankovnih računa i mogućem ublažavanju sankcija.

Nije jasno hoće li se i ovi razgovori prekinuti nakon jednog dana ili će se oni voditi neovisno o političkim pregovorima. Naser Hemati, guverner iranske središnje banke, također je otputovao u Švicarsku.

Krhko primirje

Prema uvjetima okvirnog sporazuma između Washingtona i Teherana, konačni dogovor o iranskom nuklearnom programu treba se postići u roku od 60 dana.

Međutim, primirje se već čini vrlo krhkim, a iranska je vojska u subotu objavila da ponovno zatvara Hormuški tjesnac za sve brodove kao odgovor na kršenja primirja u Libanonu.

Trump je u međuvremenu zaprijetio uvođenjem američke pristojbe za tranzit tim vitalnim plovnim putem ako se dogovor ne postigne u roku od 60 dana.

Uoči odlaska, Vance je novinarima rekao: "Mislim i nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa, napredak po pitanju primirja u Libanonu."

Dodao je da su američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner već u Švicarskoj te da očekuje da će u zemlji provesti najviše dva dana.

Očekuje se da će u iranskoj delegaciji biti ​​predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči. Nazočit će i pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

Prvi krug pregovora bio je zakazan za petak, ali je otkazan nakon obnove sukoba u Libanonu.